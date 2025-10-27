Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της

Μια άγνωστη λεπτομέρεια σχετικά με τους Ιταλούς στρατιώτες φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του οι Ιταλοί πεζοναύτες είχαν λάβει διαταγή να κρατούν ένα φελλό στο στόμα, δεμένο με σπάγκο στο λαιμό, ώστε να μη μιλούν και να αποφεύγεται κάθε ήχος κατά την προσέγγιση στην ακτή.

Αναλυτικά ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει:

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ...ΠΙΠΙΛΑ !

-Για να επιβληθεί απόλυτη σιγή στους Ιταλούς πεζοναύτες κατά την διάρκεια μιας απόβασης, ήταν υποχρεωμένοι να κρατούν στο στόμα τους ένα φελλό, που τον κρεμούσαν με σπάγγο από το λαιμό. Οι Ιταλοί πεζοναύτες (San Marco) είχαν λάβει διαταγή να κρατούν ένα φελλό στο στόμα, δεμένο με σπάγκο στο λαιμό, ώστε να μη μιλούν και να αποφεύγεται κάθε ήχος κατά την προσέγγιση στην ακτή. Η «σιγή θανάτου» θεωρούνταν κρίσιμο στοιχείο για αιφνιδιασμό.

-Η μέθοδος αυτή είχε εφαρμοστεί κυρίως σε ασκήσεις και επιχειρήσεις στην Αδριατική και στο Ιόνιο, όπως στην Κέρκυρα το 1923 (κατάληψη μετά τη δολοφονία του στρατηγού Τελίνι). Ο Μουσολίνι, όταν πληροφορήθηκε τη μέθοδο, λέγεται ότι έμεινε «senza parole» — χωρίς λόγια — τόσο για την ευρηματικότητα όσο και για τη συμβολική της διάσταση: «Οι στρατιώτες μου κυριολεκτικά καταπίνουν τη φωνή τους για τη νίκη.»

-Ιστορικό πλαίσιο:

Η πρακτική αυτή μαρτυρείται σε προετοιμασίες των Ιταλών για επιχειρήσεις στην Κέρκυρα (1923) και στην Αιθιοπία (1935), ενώ αναφέρεται και σε εγχειρίδιο τακτικής της εποχής («Manuale del Fante d’Assalto»). Δεν ήταν καθολικά εφαρμοσμένη, αλλά παραδειγματική άσκηση πειθαρχίας και υπακοής.

-Συμβολισμός:

Ο φελλός λειτουργούσε σχεδόν σαν πιπίλα ή «φίμωτρο» — ένας ειρωνικός συμβολισμός της υποταγής στη στρατιωτική ιεραρχία και της «σιωπής του φασιστικού ανθρώπου», κάτι που καυτηριάστηκε και σε ιταλικά σατιρικά κείμενα της εποχής.

