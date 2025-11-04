Σε αυτήν την ηλικία «γερνούν» οι μουσικές προτιμήσεις - Τι είναι το taste freeze

Η ηλικία των 33 ετών είναι το σημείο καμπής όσον αφορά τη δημοφιλή μουσική.

Σε αυτήν την ηλικία οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να ακούν τα 40 κορυφαία hits της εποχής. Αυτή η συνήθεια έχει αποκτήσει και ένα όνομα: «taste freeze» (πάγωμα γούστου).

⁠

Το taste freeze δεν σημαίνει ότι οι τριαντάρηδες σταματούν να ακούνε μουσική, προφανώς. Ούτε σημαίνει απαραίτητα ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες αρχίζουν να ακούν ραδιοφωνικούς σταθμούς με «παλιά τραγούδια».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε η υπηρεσία streaming μουσικής Spotify, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι μουσικές προτιμήσεις διαφοροποιούνται. Μερικοί μεγαλύτεροι ακροατές ανακαλύπτουν εναλλακτική μουσική, κλασική μουσική, world music ή τζαζ. Ακολουθούν τα νέα τραγούδια των μεγαλύτερων ηλικιακά ποπ σταρ της νεολαίας τους (U2, Lady Gaga, Beyoncé), αλλά όχι των νεότερων καλλιτεχνών.⁠

⁠

Η στασιμότητα των προτιμήσεων πιθανώς υπήρχε πάντα, αλλά το streaming την ενίσχυσε. Σήμερα είμαστε όλοι DJ. Δημιουργούμε playlists για να τις μοιραστούμε με φίλους της ίδιας ηλικίας που έχουν ακριβώς τις ίδιες προτιμήσεις.⁠

⁠

Άλλο ένα ενδιαφέρον γεγονός: σύμφωνα με το Spotify, το να γίνεις γονιός "γερνάει" τις μουσικές σου προτιμήσεις κατά τέσσερα χρόνια.⁠

https://www.instagram.com/p/DQVn8OjjkhO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τι είναι το taste freeze

Το «πάγωμα των μουσικών προτιμήσεων» είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι άνθρωποι σταματούν να ασχολούνται με τη νεότερη ποπ μουσική γύρω στα 33 τους, όπως προσδιορίζεται από την ανάλυση δεδομένων του Spotify που δείχνει μια στροφή μακριά από τα 40 κορυφαία hits.

Έρευνα της Deezer (2018) υποδηλώνει ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει και λίγο νωρίτερα, στα 30, λόγω των απαιτήσεων της ζωής, όπως η εργασία και η ανατροφή των παιδιών, που μειώνουν την έκθεση σε νέες μουσικές τάσεις και ενισχύουν την προτίμηση για γνωστά τραγούδια.

Οι πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο, καθώς το μουσικό γούστο διαμορφώνεται τόσο από τις έμφυτες προδιαθέσεις όσο και από την κοινωνική έκθεση, οδηγώντας συχνά τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας να εξερευνήσουν είδη όπως η τζαζ ή η κλασική μουσική αντί για τη νέα ποπ.

Διαβάστε επίσης