Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσεις από κεραυνό - H απλή συμβουλή για να τον αποφύγεις

Οι κεραυνοί είναι η δεύτερη κύρια αιτία ατμοσφαιρικών θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις πλημμύρες, διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Chest Critical Care.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι άνδρες έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να πεθάνουν από κεραυνό και η μέση ηλικία των θυμάτων είναι περίπου τα 37 έτη, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο για τους αγρότες και τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Οι ερευνητές λένε ότι τα δύο τρίτα των θανάτων συμβαίνουν την πρώτη ώρα μετά τον κεραυνό, επειδή τα ηλεκτροσόκ προκαλούν ξαφνική διακοπή της καρδιάς και της αναπνοής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κεραυνός προκαλεί ρήξη της αορτικής αρτηρίας, αιμορραγία στον καρδιακό μυ ή σοβαρά εγκαύματα ιστού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το άμεσο χτύπημα είναι μόνο ένα από τα θανατηφόρα σενάρια. Ακόμα κι αν ο κεραυνός δεν χτυπήσει απευθείας ένα άτομο, η μετάδοση ρεύματος μέσω δέντρων, εδάφους ή υγρού αέρα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Τα κύματα πίεσης που προκαλούνται από κεραυνούς έχουν επίσης την ικανότητα να προκαλούν εσωτερικούς τραυματισμούς και κατάγματα οστών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ταχεία ανάνηψη των θυμάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις που η καρδιά έχει αποτύχει για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης. Συνιστούν τη χρήση ειδικών πρωτοκόλλων για την καρδιακή ανάνηψη, τη θεραπεία εγκαυμάτων και σοκ στα νοσοκομεία.

Ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κατά τη διάρκεια καταιγίδων, θα πρέπει κανείς να αποφεύγει να βρίσκεται σε αγροκτήματα, ανοιχτούς χώρους, κοντά σε δέντρα ή πηγές νερού.

Ο καλύτερος τρόπος για να το αποφύγετε είναι να ακολουθήσετε έναν απλό κανόνα: «Αν ακούσεις βροντή, είσαι αρκετά κοντά ώστε να σε χτυπήσει κεραυνός».