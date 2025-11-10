Μειώνεται κατά 5 μονάδες ο μέσος όρος του IQ ανά γενιά - Αναστροφή του «φαινομένου Flynn»

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο μέσος όρος του IQ έχει μειωθεί κατά περίπου πέντε μονάδες ανά γενιά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η τάση αυτή σηματοδοτεί το τέλος του μακροχρόνιου «φαινομένου Flynn», το οποίο έδειχνε σταθερή αύξηση του IQ για δεκαετίες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν παράγοντες όπως ο αυξημένος χρόνος που περνούν πολλά άτομα μπροστά από οθόνες, οι αλλαγές στην εκπαίδευση, οι περιβαλλοντικές τοξίνες και η μείωση των ευκαιριών επίλυσης προβλημάτων ως πιθανούς συντελεστές.

Ενώ η ακριβής αιτία παραμένει υπό συζήτηση, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές σκέφτονται, μαθαίνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες.

Τι ήταν το «φαινόμενο Flynn»

Το φαινόμενο Flynn είναι - ή πλέον ήταν- η παρατηρούμενη, σημαντική αύξηση των βαθμολογιών των τεστ IQ σε όλες τις γενιές, που πήρε το όνομά του από τον ερευνητή James Flynn.

Αυτή η αύξηση θεωρήθηκε ότι προκαλείται από κοινωνικές αλλαγές που ευνοούν την σκέψη, όπως η βελτίωση της εκπαίδευσης και η αυξημένη πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Άλλοι παράγοντες, όπως η καλύτερη διατροφή και η προγεννητική φροντίδα, μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο.

Οι βαθμολογίες IQ είχαν αυξηθεί κατά μέσο όρο περίπου 3 βαθμούς ανά δεκαετία σε πολλά μέρη του κόσμου κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι καλύτεροι στην αφηρημένη σκέψη, μια δεξιότητα πιο σχετική με τη σύγχρονη ζωή, παρά σε μια ξαφνική αύξηση της έμφυτης νοημοσύνης.

Πιθανές αιτίες;

-Κοινωνικές αλλαγές: Οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν πιο αφηρημένη επίλυση προβλημάτων, η οποία έχει γίνει πιο διαδεδομένη στην εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή.

-Καλύτερη εκπαίδευση: Η βελτιωμένη και πιο διαδεδομένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με μεγαλύτερη έμφαση στην αφηρημένη σκέψη, είναι ένας βασικός παράγοντας.

-Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Η καλύτερη διατροφή, η βελτιωμένη προγεννητική φροντίδα και η μειωμένη έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν επίσης προταθεί ως παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

Με πληροφορίες από National Academy of Sciences

