Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

Ένα εντυπωσιακό, σχεδόν «καλλιτεχνικό» φαινόμενο της Φύσης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα μοναδικό, όσο και εντυπωσιακό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον νότο της Κρήτης.

Ένας υδροστρόβιλος, στροβιλίζεται πάνω από τη θάλασσα σε ένα μοναδικό ντουέτο με ένα ουράνιο τόξο, σε μοναδικές εικόνες, που έστειλε αναγνώστης στο Creta24.

ydrostrovilos1.jpg

Τι είναι ο υδροστρόβιλος και πώς δημιουργείται;

Οι υδροστρόβιλοι εμφανίζονται σε περιόδους όπου επικρατεί μεγάλη ζέστη και υγρασία, συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές, φαινόμενο που αποδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Οι πιο πολλοί υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και η εμφάνισή τους οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εμφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη.

Αν ένας ανεμοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονομάζεται υδροστρόβιλος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η αξία του

12:04WHAT THE FACT

Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με Ρώσους τουρίστες και φορτηγού - Δύο νεκροί και 36 τραυματίες

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευθυντής γραφείου τύπου Σαμαρά: «Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξήσαμε κατά 50% το όριο του αγροτικού πετρελαίου – Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ατύχημα στο πεδίο βολής Αετού - Στο νοσοκομείο ιδιώτης χειριστής drone

11:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το κτήριο λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών

11:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Terminator η Καινούργιου στην πρωινή ζώνη – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ - 12 νεκροί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εντάχθηκε στη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS - Τα «δώρα» του Τραμπ στον πρώην τζιχαντιστή Αλ Σάρα

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

11:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Τι ισχύει με Πιρόλα, «δένει» και Ζέλσον - Εξελίξεις με Ελ Κααμπί, Ποντένσε

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στην ποιότητα ζωής – Στηρίζουμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Δεν συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με τους αγρότες

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου - Από πότε θα ισχύσει

10:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ Vs Κίνα: O νέος «Ψυχρός Πόλεμος» Τεχνητής Νοημοσύνης που θα επαναπροσδιορίσει τα πάντα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικων: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Τρεις οι ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη, υπερχείλισε ποταμός

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου - Από πότε θα ισχύσει

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εντάχθηκε στη διεθνή συμμαχία κατά του ISIS - Τα «δώρα» του Τραμπ στον πρώην τζιχαντιστή Αλ Σάρα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικων: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Τρεις οι ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές 

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ