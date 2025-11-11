Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

Ένα μοναδικό, όσο και εντυπωσιακό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον νότο της Κρήτης.

Ένας υδροστρόβιλος, στροβιλίζεται πάνω από τη θάλασσα σε ένα μοναδικό ντουέτο με ένα ουράνιο τόξο, σε μοναδικές εικόνες, που έστειλε αναγνώστης στο Creta24.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος και πώς δημιουργείται;

Οι υδροστρόβιλοι εμφανίζονται σε περιόδους όπου επικρατεί μεγάλη ζέστη και υγρασία, συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές, φαινόμενο που αποδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Οι πιο πολλοί υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και η εμφάνισή τους οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εμφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη.

Αν ένας ανεμοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονομάζεται υδροστρόβιλος.