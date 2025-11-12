Αποδεικτικά στοιχεία: Αρχαίοι «κροκόδειλοι» σκαρφάλωναν στα δέντρα

Τσόφλια αυγών ηλικίας 55 εκατομμυρίων ετών, που πιστεύεται ότι είναι τα παλαιότερα που βρέθηκαν ποτέ, ανακαλύφθηκαν σε μία αυλή ενός βοσκού στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Τα κελύφη που βρέθηκαν σε ένα απολιθωμένο κοίτασμα στο Murgon, πιθανότατα ανήκουν σε μια ομάδα εξαφανισμένων κροκοδείλων γνωστών ως mekosuchines, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ζούσαν σε εσωτερικά νερά όταν η Αυστραλία ήταν μέρος της Ανταρκτικής και της Νότιας Αμερικής, και σκαρφάλωναν στα δέντρα για να κυνηγήσουν τα θηράματά τους. Του δόθηκε το παρατσούκλι «κροκόδειλος πτώσης» επειδή μπορεί να σκαρφάλωσε στα δέντρα και να έπεφτε πάνω σε ζώα που περνούσαν από κάτω.

Ο συν-συγγραφέας καθηγητής Michael Archer είπε ότι τα «drop crocs» ήταν μια «παράξενη ιδέα», αλλά μερικά «ίσως κυνηγούσαν όπως οι λεοπαρδάλεις - πέφτοντας από τα δέντρα πάνω σε οποιοδήποτε ανυποψίαστο πλάσμα που τους άρεσε για δείπνο».

«Η ιδέα του «drop crocs» δεν είναι τόσο τρελή όσο ακούγεται. Πιθανότατα είχαμε κροκόδειλους που περνούσαν χρόνο στα δέντρα και πηδούσαν πάνω στο θήραμα», είπε ο Archer.

Ο καθηγητής Archer, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, είπε ότι οι κροκόδειλοι mekosuchine - που μπορούσαν να φτάσουν σε μήκος περίπου τα πέντε μέτρα - ήταν πολυάριθμοι πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν από την άφιξη των σύγχρονων συγγενών τους των αλμυρών και γλυκών νερών στην Αυστραλία πριν από περίπου 3,8 εκατομμύρια χρόνια.

Τα κελύφη των αυγών των «κροκοδείλων πτώσης» ανακαλύφθηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες, αλλά αναλύθηκαν μόλις πρόσφατα με τη βοήθεια επιστημόνων στην Ισπανία.

Τα ευρήματα προστίθενται σε παλαιότερες ανακαλύψεις νεότερων απολιθωμάτων mekosuchine - που βρέθηκαν σε αποθέσεις 25 εκατομμυρίων ετών σε άλλο μέρος του Κουίνσαλντ.





