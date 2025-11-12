Φασόλια: Ποιο είδος είναι πιο ωφέλιμο για το έντερο και την καρδιά;

Τα φασόλια είναι από τους πιο απλούς και οικονομικούς τρόπους να ενισχύσεις τη διατροφή σου με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Και αν έχεις σταθεί ποτέ μπροστά στο ράφι με τα κονσερβοποιημένα φασόλια αναρωτώμενος ποια είναι «καλύτερα» — η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να κάνεις λάθος.

Διατροφικά οφέλη με μια ματιά

Μαύρα φασόλια: Περισσότερα αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, που βοηθούν τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου και ρυθμίζουν το σάκχαρο.

Φασόλια pinto: Περισσότερο κάλιο και φολικό οξύ, ιδανικά για την καρδιά και την πίεση.

Και οι δύο ποικιλίες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού, της καρδιάς και στη σταθεροποίηση του σακχάρου.

Για την υγεία του εντέρου

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Yi Min Teo (MS, RD, CNSC), ένα φλιτζάνι φασόλια — είτε μαύρα είτε pinto — παρέχει συνδυασμό διαλυτών και αδιάλυτων ινών, που ρυθμίζουν την πέψη, θρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου και ενισχύουν την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, απαραίτητων για τη λειτουργία του μικροβιώματος.

Τα μαύρα φασόλια ίσως έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα: Η σκούρα φλούδα τους είναι γεμάτη πολυφαινόλες που δρουν αντιφλεγμονωδώς και βοηθούν στη ρύθμιση της ινσουλίνης.

Αν, όμως, έχεις ευαισθησία στο φούσκωμα ή στο IBS, τα φασόλια pinto είναι συνήθως πιο εύπεπτα — ειδικά όταν είναι καλά μαγειρεμένα ή πολτοποιημένα.

Unsplash

Για την καρδιά και την πίεση

Τα όσπρια είναι γενικά σύμμαχοι της καρδιάς, αφού η διαλυτή ίνα δεσμεύει τη χοληστερίνη και βοηθά στη μείωση της LDL (“κακής”) χοληστερίνης.

Τα φασόλια επίσης περιέχουν μαγνήσιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, που στηρίζουν την καλή κυκλοφορία και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Τα pinto κερδίζουν ελαφρώς εδώ, καθώς έχουν περίπου 20% περισσότερο κάλιο ανά φλιτζάνι — στοιχείο που βοηθά στη χαλάρωση των αγγείων και την ισορροπία των υγρών του σώματος.

Unsplash

Για το σάκχαρο και την ενέργεια

Και τα δύο είδη φασολιών είναι αργά απορροφούμενοι υδατάνθρακες, που αποτρέπουν τα απότομα «σκαμπανεβάσματα» του σακχάρου μετά το φαγητό. Περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, το οποίο δρα σαν ίνα και υποστηρίζει τον μεταβολισμό του εντέρου

Ωστόσο, τα μαύρα φασόλια έχουν ένα μικρό προβάδισμα — διαθέτουν περισσότερες ίνες, αντιοξειδωτικά και χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, βοηθώντας στη σταθερότερη ρύθμιση του σακχάρου.

Unsplash

Συμπέρασμα: Το μυστικό είναι η συνέπεια

Όπως τονίζει η Teo, «η συνέπεια μετρά περισσότερο από το είδος των φασολιών».

Είτε διαλέξεις μαύρα είτε pinto, το σημαντικό είναι να τα καταναλώνεις τακτικά — σε σαλάτες, ρύζι, wraps ή σούπες.

Επίλεξε τα φασόλια που σου αρέσουν περισσότερο — κι αν μπορείς, εναλλάσσε τα. Έτσι θα έχεις όλα τα οφέλη για έντερο, καρδιά και μακροζωία.

