Πώς το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτει πού βρίσκεται πραγματικά η Ατλαντίδα

Τι λέει ο Πλάτωνας για την ελληνική γραφή την εποχή της Ατλαντίδας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος


Η αναζήτηση της θρυλικής Ατλαντίδας εξακολουθεί να συναρπάζει. Κάτι όμως που συχνά περνά απαρατήρητο είναι ότι στην περιγραφή του Πλάτωνα υπάρχουν αρκετές αναφορές στη γραφή των Ελλήνων.

Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες γύρω από το αλφάβητο μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πότε – και άρα πού – μπορεί να υπήρξε η Ατλαντίδα.

tablet-with-linear-b-script-from-the-palace-of-knossos-1375-bc-credit-timetravelrome-cc-by-20-flickr.jpg

Τι λέει ο Πλάτωνας για την ελληνική γραφή την εποχή της Ατλαντίδας

Στον Τίμαιο, ο Πλάτωνας παραθέτει τον διάλογο του Σόλωνα με έναν Αιγύπτιο ιερέα από τη Σάιδα. Ο Σόλων απορεί γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τίποτα για την Ατλαντίδα. Ο ιερέας του απαντά ότι μετά τα γεγονότα εκείνα, οι Έλληνες πέρασαν μια περίοδο ολοκληρωτικής καταστροφής που τους έκανε να χάσουν ακόμη και τη γραφή τους. Λέει χαρακτηριστικά:

«Όταν εσείς και άλλοι λαοί αρχίζετε μόλις να αποκτάτε γράμματα και τα στοιχεία του πολιτισμού, μια θεόσταλτη καταστροφή πέφτει επάνω σας και αφήνει ζωντανούς μόνο όσους είναι χωρίς παιδεία και γραφή.»

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες είχαν ήδη γραφή, αλλά τη χάσανε εξαιτίας μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Η απώλεια της γραφής στους ελληνικούς Σκοτεινούς Χρόνους

Τα λόγια αυτά ταιριάζουν απόλυτα με όσα γνωρίζουμε για την ιστορία. Στο τέλος της Εποχής του Χαλκού, το μυκηναϊκό κράτος κατέρρευσε· φυσικές καταστροφές, μεταξύ των οποίων και ισχυρά τσουνάμι, χτύπησαν την Ελλάδα. Ο ιερέας συνεχίζει:

«Κάποτε στη γη σας ζούσε η ωραιότερη και ευγενέστερη γενιά ανθρώπων… κι εσείς είστε απόγονοι ενός μικρού μέρους αυτών που σώθηκαν. Αυτό όμως σας ήταν άγνωστο, επειδή για πολλές γενιές οι επιζώντες πέθαιναν χωρίς να αφήσουν γραπτό λόγο.»

Οι «ωραιότεροι και ευγενέστεροι» δεν μπορεί να είναι άλλοι από τους Μυκηναίους. Μετά τον 12ο αιώνα π.Χ. η Ελλάδα πέρασε στους Σκοτεινούς Χρόνους, όπου η γραφή χάθηκε για περίπου τρεις αιώνες, μέχρι να υιοθετηθεί το φοινικικό αλφάβητο τον 9ο αιώνα π.Χ. — το οποίο εξελίχθηκε στο ελληνικό αλφάβητο που γνωρίζουμε σήμερα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ατλαντίδα

Αν ο ιερέας εξηγεί ότι οι Έλληνες έχασαν τη γραφή τους, αυτό δείχνει ότι η Ατλαντίδα πρέπει να υπήρχε σε μια εποχή όπου οι Έλληνες ήδη έγραφαν. Δεν μπορεί λοιπόν η Ατλαντίδα να τοποθετείται πριν εμφανιστεί η πρώτη ελληνική γραφή.

Η πρώτη ελληνική γραφή ήταν η Γραμμική Β, το σύστημα των Μυκηναίων, που αναπτύχθηκε περίπου το 1500 π.Χ. Και, σύμφωνα με τον ιερέα, η Ατλαντίδα προηγείται της καταστροφής που έφερε τους Σκοτεινούς Χρόνους γύρω στο 1200 π.Χ.

Άρα η Ατλαντίδα, αν έχει ιστορική βάση, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μέσα στο διάστημα περίπου 1500–1200 π.Χ.

Τι μας δείχνει αυτό το χρονικό πλαίσιο

Αν εξετάσουμε ποιος λαός εκείνη την περίοδο ήταν πλούσιος, ναυτικός, με κύρια νήσο και πολλές αποικίες, σε σύγκρουση με τους Έλληνες, η απάντηση είναι μία: οι Μινωίτες.

Πολλοί ερευνητές έχουν ήδη υποστηρίξει ότι η ιστορία της Ατλαντίδας δεν είναι παρά μια παραμορφωμένη ανάμνηση του μινωικού πολιτισμού. Οι Μινωίτες κυριαρχούσαν στην Κρήτη και σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσά τους και η Θήρα, που μοιάζει εντυπωσιακά με την περιγραφή του Πλάτωνα για την κυκλική πόλη. Επιπλέον, γύρω στο 1450 π.Χ. συγκρούστηκαν με τους Μυκηναίους και τελικά ηττήθηκαν.

Έτσι, με βάση την ιστορική ακολουθία της ελληνικής γραφής, το πιο λογικό συμπέρασμα είναι ότι η Ατλαντίδα του Πλάτωνα προέρχεται από αναμνήσεις του μινωικού πολιτισμού.

*Με πληροφορίες από το Greek Reporter

