Αστροφωτογράφος απαθανάτισε αλεξιπτωτιστή να κάνει ελεύθερη πτώση με φόντο τον Ήλιο

Ένας αστροφωτογράφος στην Αριζόνα κατέγραψε μια εικόνα που μοιάζει σχεδόν απίστευτη: έναν YouTuber σε ελεύθερη πτώση να ευθυγραμμίζεται με τη φλογερή επιφάνεια του Ήλιου, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κατρακυλά στο κενό του διαστήματος μπροστά από το άστρο μας. Η φωτογραφία, με τον εύγλωττο τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ο εναέριος ακροβάτης διασχίζει τον ηλιακό δίσκο και είναι αποτέλεσμα σχολαστικού και πολυήμερου σχεδιασμού.

Όπως αναφέρει το «Live Science», ο Άντριου ΜακΚάρθι, αστροφωτογράφος με έδρα την Αριζόνα, κατέγραψε τη μοναδική φωτογραφία το πρωί του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, γύρω στις 9 π.μ. τοπική ώρα. Η προσπάθεια, όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απαιτούσε «απολύτως εξωφρενικό επίπεδο σχεδιασμού» και ίσως να αποτελεί «την πρώτη φωτογραφία του είδους της που έχει υπάρξει ποτέ».

Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive.



This might be the first photo of it's kind in existence. See a video of this moment in the reply ? pic.twitter.com/mkjfavuVsZ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

Ο αλεξιπτωτιστής που πρωταγωνιστεί στη φωτογραφία είναι ο YouTuber και μουσικός Γκάμπριελ Μπράουν (Gabriel Brown), ο οποίος πήδηξε από ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος σε ύψος περίπου 3.500 ποδιών (1.070 μέτρων), περίπου 8.000 πόδια (2.440 μέτρα) μακριά από την κάμερα του ΜακΚάρθι. Ο Μπράουν ανάρτησε αρκετές φωτογραφίες από τα παρασκήνια στον λογαριασμό του στο Instagram, συμπεριλαμβανομένου και ενός βίντεο όπου πανηγυρίζει μαζί με τον αστροφωτογράφο.

«Μπορείτε να δειτε τον ενθουσιασμό στο πρόσωπό μου στα βίντεο» δήλωσε ο ΜακΚάρθι στο Live Science.

https://www.instagram.com/reel/DRAV8WGgX4p/

Η εικόνα λήφθηκε στο πρώτο και μοναδικό άλμα της ημέρας, πρόσθεσε ο ΜακΚάρθι. Ωστόσο, παρά τις εβδομάδες σχολαστικού σχεδιασμού, χρειάστηκαν έξι προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί σωστά το αεροπλάνο με τον Ήλιο.

«Το οπτικό πεδίο ήταν εξαιρετικά περιορισμένο, γι’ αυτό και χρειάστηκαν πολλές απόπειρες για να πετύχουμε την ακριβή ευθυγράμμιση. Και είχαμε μόνο μία ευκαιρία για το άλμα, καθώς η ασφαλής επανασυσκευασία του αλεξίπτωτου θα απαιτούσε υπερβολικά πολύ χρόνο για δεύτερη προσπάθεια», εξήγησε ο αστροφωτογράφος.

Σε βίντεο από τα παρασκήνια που ανάρτησε στο Instagram ο ΜακΚάρθι εξηγεί πώς κατάφερε να τραβήξει την σπάνια αυτή φωτογραφία. Ο αστροφωτογράφος έστησε μια σειρά από τηλεσκόπια στην έρημο και έδωσε οδηγίες στον Μπράουν να πηδήξει από ένα μικρό αεροσκάφος που βρισκόταν σε ιδανική θέση μεταξύ αυτού και του Ήλιου.

«Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, του είπα να πηδήξει», λέει ο ΜακΚάρθι στο βίντεο.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, όπως είπε ο ΜακΚάρθι, ήταν ότι το αεροσκάφος αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί στον ουρανό απ’ όσο είχαν αρχικά υπολογίσει.

«Η φωτογράφιση του Ήλιου είναι κάτι με το οποίο είμαι απόλυτα εξοικειωμένος, αλλά αυτή η λήψη έφερε μαζί της εντελώς νέες προκλήσεις», σημείωσε.

Ο ΜακΚάρθι πρόσθεσε ότι η νέα φωτογραφία είναι σίγουρα μέσα στις πέντε καλύτερες της καριέρας του.

