Αστροφωτογράφος απαθανάτισε αλεξιπτωτιστή να κάνει ελεύθερη πτώση με φόντο τον Ήλιο

Ο αλεξιπτωτιστής που πρωταγωνιστεί στη φωτογραφία είναι ο YouTuber και μουσικός Γκάμπριελ Μπράουν

Newsbomb

Αστροφωτογράφος απαθανάτισε αλεξιπτωτιστή να κάνει ελεύθερη πτώση με φόντο τον Ήλιο
Cosmic Background / Andrew McCarthy
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας αστροφωτογράφος στην Αριζόνα κατέγραψε μια εικόνα που μοιάζει σχεδόν απίστευτη: έναν YouTuber σε ελεύθερη πτώση να ευθυγραμμίζεται με τη φλογερή επιφάνεια του Ήλιου, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κατρακυλά στο κενό του διαστήματος μπροστά από το άστρο μας. Η φωτογραφία, με τον εύγλωττο τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ο εναέριος ακροβάτης διασχίζει τον ηλιακό δίσκο και είναι αποτέλεσμα σχολαστικού και πολυήμερου σχεδιασμού.

Όπως αναφέρει το «Live Science», ο Άντριου ΜακΚάρθι, αστροφωτογράφος με έδρα την Αριζόνα, κατέγραψε τη μοναδική φωτογραφία το πρωί του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, γύρω στις 9 π.μ. τοπική ώρα. Η προσπάθεια, όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απαιτούσε «απολύτως εξωφρενικό επίπεδο σχεδιασμού» και ίσως να αποτελεί «την πρώτη φωτογραφία του είδους της που έχει υπάρξει ποτέ».

Ο αλεξιπτωτιστής που πρωταγωνιστεί στη φωτογραφία είναι ο YouTuber και μουσικός Γκάμπριελ Μπράουν (Gabriel Brown), ο οποίος πήδηξε από ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος σε ύψος περίπου 3.500 ποδιών (1.070 μέτρων), περίπου 8.000 πόδια (2.440 μέτρα) μακριά από την κάμερα του ΜακΚάρθι. Ο Μπράουν ανάρτησε αρκετές φωτογραφίες από τα παρασκήνια στον λογαριασμό του στο Instagram, συμπεριλαμβανομένου και ενός βίντεο όπου πανηγυρίζει μαζί με τον αστροφωτογράφο.

«Μπορείτε να δειτε τον ενθουσιασμό στο πρόσωπό μου στα βίντεο» δήλωσε ο ΜακΚάρθι στο Live Science.

https://www.instagram.com/reel/DRAV8WGgX4p/

Η εικόνα λήφθηκε στο πρώτο και μοναδικό άλμα της ημέρας, πρόσθεσε ο ΜακΚάρθι. Ωστόσο, παρά τις εβδομάδες σχολαστικού σχεδιασμού, χρειάστηκαν έξι προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί σωστά το αεροπλάνο με τον Ήλιο.

«Το οπτικό πεδίο ήταν εξαιρετικά περιορισμένο, γι’ αυτό και χρειάστηκαν πολλές απόπειρες για να πετύχουμε την ακριβή ευθυγράμμιση. Και είχαμε μόνο μία ευκαιρία για το άλμα, καθώς η ασφαλής επανασυσκευασία του αλεξίπτωτου θα απαιτούσε υπερβολικά πολύ χρόνο για δεύτερη προσπάθεια», εξήγησε ο αστροφωτογράφος.

Σε βίντεο από τα παρασκήνια που ανάρτησε στο Instagram ο ΜακΚάρθι εξηγεί πώς κατάφερε να τραβήξει την σπάνια αυτή φωτογραφία. Ο αστροφωτογράφος έστησε μια σειρά από τηλεσκόπια στην έρημο και έδωσε οδηγίες στον Μπράουν να πηδήξει από ένα μικρό αεροσκάφος που βρισκόταν σε ιδανική θέση μεταξύ αυτού και του Ήλιου.

«Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, του είπα να πηδήξει», λέει ο ΜακΚάρθι στο βίντεο.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, όπως είπε ο ΜακΚάρθι, ήταν ότι το αεροσκάφος αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί στον ουρανό απ’ όσο είχαν αρχικά υπολογίσει.

«Η φωτογράφιση του Ήλιου είναι κάτι με το οποίο είμαι απόλυτα εξοικειωμένος, αλλά αυτή η λήψη έφερε μαζί της εντελώς νέες προκλήσεις», σημείωσε.

Ο ΜακΚάρθι πρόσθεσε ότι η νέα φωτογραφία είναι σίγουρα μέσα στις πέντε καλύτερες της καριέρας του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

21:18ΥΓΕΙΑ

Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

21:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Μέχρι τη Δευτέρα οι δηλώσεις- Σε ποιους χτυπάει «καμπανάκι» για τσουχτερά πρόστιμα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη (18/11) εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη ζευγάρι που έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Σπορά νεφών μπροστά στη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών στο Ιράν

20:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν:«Στο πρώτο μέρος περπατούσαμε, στο δεύτερο παίξαμε άμυνα»

20:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στο πλευρό πολύτεκνων οικογενειών

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Οι Θεσσαλονικείς τον δυσκόλεψαν, αλλά στο τέλος τα κατάφερε

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ - Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

19:56WHAT THE FACT

Αστροφωτογράφος απαθανάτισε αλεξιπτωτιστή να κάνει ελεύθερη πτώση με φόντο τον Ήλιο

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Εύχομαι σύντομα μια σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία που να βασίζεται στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

19:23ΚΟΣΜΟΣ

James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο - Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Από το τζιν στον καμβά: Ο καλλιτέχνης που μεταμορφώνει τα παλιά παντελόνια σε εντυπωσιακά έργα τέχνης

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην λειψυδρία βάζει δήμος της Πελοποννήσου

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Οι Θεσσαλονικείς τον δυσκόλεψαν, αλλά στο τέλος τα κατάφερε

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο - Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

18:34LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Το μήνυμα για τη μάχη με τη νόσο Lyme λίγους μήνες μετά τη νοσηλεία της

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-έκκληση 11 καλλιτεχνών: «Να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου»

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

21:18ΥΓΕΙΑ

Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ