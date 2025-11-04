Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

Ο φωτογράφος Valerio Minato από το Πιεμόντε απαθανάτισε τον ήλιο λίγο πριν δύσει πίσω από το Monviso, από απόσταση 315 χιλιομέτρων.

Όπως γράφει η ιταλική La Repubblica πρόκειται για μια συνάντηση μεταξύ του Βένετο (Monte Pastello, στην επαρχία της Βερόνα) και του Πιεμόντε. Οι τεχνικές προκλήσεις δεν ήταν λίγες, λαμβάνοντας υπόψη πρώτα απ' όλα την καμπυλότητα της Γης – η οποία, αν αγνοούνταν, θα έκανε τον ήλιο να φαίνεται «κρυμμένος» από το Monviso – και την ατμοσφαιρική διάθλαση.

Αλλά η φωτογραφία είναι ξεχωριστή και για έναν άλλο λόγο: ο Minato αποτύπωσε την «πράσινη ακτίνα»: πρόκειται για «την τελευταία λάμψη φωτός που αποσυντίθεται από την ατμόσφαιρα σαν πρίσμα», η οποία μετατοπίζεται προς το πράσινο άκρο του φάσματος.

«Η φωτογραφία ήταν η ανταμοιβή για χρόνια σχεδιασμού», έγραψε ο Minato στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

