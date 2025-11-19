Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να κάνουν ντους καθημερινά - Δερματολόγος εξηγεί

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει είτε να ξεκινούν, είτε να τελειώνουν την ημέρα τους με ένα αναζωογονητικό ντους, συνήθεια ετών την οποία ακολουθούν καθημερινά. Ωστόσο, νέα μελέτη ισχυρίζεται πως οι ηλικιωμένοι πρέπει να αποφεύγουν να πλένονται σε καθημερινή βάση και αντίθετα να επιλέγουν να κάνουν ντους λιγότερες φορές την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το Notícias ao Minuto, το δέρμα γερνά προοδευτικά: παράγεται λιγότερο σμήγμα, το επιφανειακό στρώμα λεπταίνει, η ελαστικότητα μειώνεται και η ανανέωση των κυττάρων επιβραδύνεται. Συνδυαστικά, οι παράγοντες αυτοί καθιστούν την ώριμη επιδερμίδα πιο ευάλωτη σε βλάβες, ειδικά όταν εκτίθεται καθημερινά σε σαπούνια και έντονη τριβή.

Η δερματολόγος Sylvie Meaume επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν συχνότερα ξηρότητα και κνησμό, συμπτώματα που μπορούν να ενταθούν από τη συχνή χρήση καθαριστικών προϊόντων.

Γιατί τα καθημερινά ντους θεωρούνται πλέον επιβαρυντικά για τους ηλικιωμένους;

Μετά τα 65, το φυσικό υδρολιπιδικό φράγμα του δέρματος αποδυναμώνεται. Το υπερβολικό τρίψιμο ή η χρήση μεγάλης ποσότητας σαπουνιού αφαιρεί αυτό το προστατευτικό στρώμα, αφήνοντας την επιδερμίδα εκτεθειμένη. Το αποτέλεσμα είναι ερεθισμός, αφυδάτωση και μεγαλύτερη ευαισθησία.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν μπάνιο οι ηλικιωμένοι;

Οι ειδικοί προτείνουν δύο πλήρη ντους την εβδομάδα με χρήση σαπουνιού σε όλο το σώμα.

Τις υπόλοιπες ημέρες, ένα απλό ξέβγαλμα με νερό αρκεί για να διατηρηθεί η καθαριότητα χωρίς να καταστρέφεται το ευαίσθητο προστατευτικό στρώμα του δέρματος.

Ωστόσο, ορισμένες περιοχές όπως οι μασχάλες, τα πόδια αλλά και τα γεννητικά όργγανα πρέπει να πλένονται καθημερινά.

Χρήσιμες συμβουλές για το δέρμα των ηλικιωμένων

Προτιμήστε χλιαρό νερό , καθώς το πολύ ζεστό εντείνει την ξηρότητα.

Η διάρκεια του ντους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3-4 λεπτά , σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Επιλέξτε απαλά, δερματολογικά προϊόντα ή ενυδατικά έλαια μπάνιου.

Στεγνώστε το δέρμα ταμποναριστά, χωρίς έντονο τρίψιμο.

Η προσαρμογή των συνηθειών μπάνιου μετά τα 65 δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Όπως υπογραμμίζει το Notícias ao Minuto, μια πιο ήπια ρουτίνα συμβάλλει στην αποφυγή ξηρότητας, ερεθισμών και εξάρσεων εκζέματος, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

