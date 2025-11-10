Dark showering: Το νέο trend για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

Η νέα τάση στα social media που βοηθά στην ανακούφιση από το άγχος και τη βελτίωση του ύπνου

Dark showering: Το νέο trend για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας
Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε τη ρουτίνα του ντους σας. Μια τάση ευεξίας που κυκλοφορεί στα social media προτείνει το «dark showering», που σημαίνει ακριβώς αυτό που υποδηλώνει: το καθημερινό σας ντους, αλλά τη νύχτα ή με χαμηλό φωτισμό.

«Το φως επηρεάζει ισχυρά τον εγκέφαλο», λέει ο Dr. Daniel Amen, ψυχίατρος, ειδικός στην απεικόνιση του εγκεφάλου και ιδρυτής των Amen Clinics στην Καλιφόρνια. Αυτό γίνεται μέσω του ρετινοϋποθαλαμικού μονοπατιού, μιας διαδρομής που συνδέει τα μάτια με το κύριο ρολόι του σώματος στον εγκέφαλο, τον υπερχιασματικό πυρήνα. Το έντονο φως και το μπλε φως λένε στο σώμα να ξυπνήσει, αυξάνοντας την κορτιζόλη και μειώνοντας τη μελατονίνη. Όταν όμως τα φώτα σβήνουν, «το χαμηλό ή ανύπαρκτο φως στέλνει σήματα ασφάλειας, ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και ξεκινά η φυσική διαδικασία ανάπαυσης και αποκατάστασης του σώματος».

«Σκεφτείτε το χαμηλό φως σαν να χαμηλώνετε το ‘ραντάρ απειλής’ του εγκεφάλου», λέει ο Amen. «Λιγότερος ερεθισμός διευκολύνει το λογικό μέρος του εγκεφάλου να αναλάβει ξανά. Για πολλούς, αυτό σημαίνει ότι αισθάνονται πιο ήρεμοι, καθαροί και με σταθερότητα».

«Όταν μειώνουμε την οπτική είσοδο, μειώνουμε το φορτίο των αισθήσεων στον εγκέφαλο», προσθέτει ο Amen. «Έτσι, ο εγκέφαλος λαμβάνει λιγότερα σήματα για επεξεργασία και το τμήμα που χειρίζεται τον φόβο και το στρες δεν χρειάζεται να αντιδράσει».

Για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν, ο Amen προτείνει να ξεκινήσουν σιγά-σιγά. Αρχίστε χαμηλώνοντας τα φώτα 60–90 λεπτά πριν τον ύπνο ή χρησιμοποιήστε απαλό κεχριμπαρένιο ή κόκκινο φως αντί για έντονο φωτισμό.

Στο ντους, αποφύγετε την οθόνη, σβήστε το φως και προσθέστε απλές ανέσεις όπως λάδι λεβάντας ή λιβάνι, δροσερή θερμοκρασία δωματίου (περίπου 18–20°C) και μαλακές πετσέτες. Δεν χρειάζεται να διαρκέσει πολύ· 15–20 λεπτά είναι αρκετά. «Ο εγκέφαλος ευδοκιμεί στην προβλεψιμότητα», λέει ο Amen, εξηγώντας ότι οι βραδινές ρουτίνες μπορούν να μας μεταφέρουν από την εγρήγορση στην ηρεμία.

«Οι σκοτεινές αισθητηριακές τελετουργίες είναι πιο παθητικές και σωματικές — δεν κάνετε κάτι για να ηρεμήσετε τον εγκέφαλο· δημιουργείτε ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να χαμηλώσει μόνος του», προσθέτει ο Amen. Αυτό το καθιστά ιδανικό για όποιον νιώθει «πολύ ανήσυχος για να διαλογιστεί».

Το dark showering μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανακουφιστικό για άτομα με άγχος, ADHD ή αϋπνία. «Δημιουργούν εξωτερική ηρεμία που οδηγεί σε ρύθμιση του εσωτερικού κόσμου», λέει ο Amen.

Αν όμως το σκοτάδι προκαλεί δυσφορία, είναι εντάξει να τροποποιήσετε τη ρουτίνα. Για άτομα με ιστορικό τραύματος, κατάθλιψη ή αποσύνδεσης, η μοναξιά στο σκοτάδι μπορεί να φαίνεται πιο ευάλωτη παρά καταπραϋντική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα απαλό φως, ήσυχη μουσική ή ένα χαλαρωτικό άρωμα μπορούν να κάνουν τον χώρο πιο ασφαλή.

Όπως λέει ο Amen, αυτή η τελετουργία προσφέρει στο σώμα και το μυαλό «έναν ήσυχο χώρο για να ανακάμψει το νευρικό σύστημα».

Για όσους θέλουν να αλλάξουν ρουτίνα αλλά πρέπει να κάνουν ντους το πρωί, ένα κρύο ντους μπορεί να είναι καλή εναλλακτική. Τα κρύα ντους διεγείρουν το πνευμονογαστρικό νεύρο, μειώνουν τη φλεγμονή και ενεργοποιούν τμήματα του εγκεφάλου που ηρεμούν το σώμα.

«Ένα κρύο ντους το πρωί μπορεί να ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο.Τη νύχτα πρέπει να συνδυάζονται με ζέστη, για να μην διαταράσσουν τον ύπνο», καταλήγει ο Amen.

