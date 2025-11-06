Πεινάς μέσα στη νύχτα; Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσεις φυσικά

Ξυπνάτε μέσα στη νύχτα με έντονη πείνα ή νιώθετε την ανάγκη να… τσιμπήσετε κάτι πριν από τον ύπνο; Η νυχτερινή πείνα είναι συχνότερο φαινόμενο απ’ όσο νομίζουμε και μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Από ακανόνιστα γεύματα και άγχος, μέχρι και κακές συνήθειες ύπνου.

Μερικές από τις συνήθεις αιτίες είναι οι εξής:

Παράλειψη βραδινού ή κατανάλωση πολύ νωρίς, που οδηγεί σε ένα μεγάλο παράθυρο νηστείας.

Γεύματα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ή φυτικές ίνες, τα οποία προκαλούν ταχύτερη πέψη και πτώση της γλυκόζης.

Κακή ποιότητα ύπνου, η οποία αυξάνει τη γκρελίνη (την «ορμόνη της πείνας») και καταστέλλει τη λεπτίνη (την «ορμόνη του κορεσμού»).

Άγχος, που μπορεί να αυξήσει την κορτιζόλη και την όρεξη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, ειδικά βραδινή άσκηση χωρίς επαρκή διατροφή μετά την προπόνηση.

Ορισμένα φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή ή αντικαταθλιπτικά, που επηρεάζουν τον μεταβολισμό ή τη ρύθμιση της όρεξης.

Ακόμη, ένα γρήγορο ή πλούσιο σε υδατάνθρακες βραδινό γεύμα μπορεί να προκαλέσει γρήγορη αύξηση και πτώση του σακχάρου στο αίμα, αφήνοντας τον άνθρωπο πεινασμένο μερικές ώρες αργότερα. Αντί αυτού, στοχεύστε σε ισορροπημένα γεύματα που συνδυάζουν άπαχη πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά, για να σταθεροποιήσετε τα επίπεδα ενέργειας.

Για παράδειγμα:

Μπολ με λευκό ρύζι και λαχανικά πιθανώς να επαναφέρει το αίσθημα πείνας στις 02:00. Η προσθήκη φακών, κοτόπουλου ή αβοκάντο σε αυτό το γεύμα επιβραδύνει την πέψη και παρατείνει τον κορεσμό.

Αν ξυπνάτε συχνά πεινασμένοι, δοκιμάστε ένα μικρό, πλούσιο σε πρωτεΐνες βραδινό σνακ, όπως:

Απλό γιαούρτι με λίγο μέλι ή ένα βραστό αυγό με μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως. Μία μικρή χούφτα αμύγδαλα, φουντούκια ή καρύδια.

Προσοχή: Όμως, αν η νυχτερινή πείνα επιμένει ή εμφανίζεται με άλλα συμπτώματα (όπως υπερβολική δίψα, εφίδρωση ή κόπωση) συμβουλευτείτε γιατρό για να ελέγξετε για μεταβολικές ή ορμονικές καταστάσεις.