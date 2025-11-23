Ούτε 19 ούτε 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοριφέρ στο σπίτι σας

Τα κρύα έφτασαν και τα καλοριφέρ έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν

Newsbomb

Ούτε 19 ούτε 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοριφέρ στο σπίτι σας
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εύρεση της σωστής θερμοκρασίας στο σπίτι σας το χειμώνα δεν είναι πάντα εύκολη. Μεταξύ της επιφάνειας του σπιτιού και της ποιότητας της μόνωσης, η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 19°C. Μια θερμοκρασία που είναι υπεραρκετή για να σας κρατήσει ζεστούς όταν έξω κάνει κρύο. Αλλά οι 19°C δεν είναι η ιδανική θερμοκρασία που συνδυάζει την άνεση με την εξοικονόμηση χρημάτων στο λογαριασμό θέρμανσης.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για άνεση σε ένα σπίτι είναι 19°C. Ωστόσο, αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 17°C στα υπνοδωμάτια έως 22°C στα μπάνια, ειδικά όταν κάνετε ντους. Επιπλέον, τα σπίτια όπου ζουν ηλικιωμένοι ή παιδιά δεν πρέπει να είναι θερμότερα από 21°C. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν βρει μια πιο λογική θερμοκρασία για να παραμείνετε άνετα και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας όχι μόνο εξασφαλίζει άνεση, αλλά και μειώνει το κόστος θέρμανσης. Το χειμώνα, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση θέρμανσης, ιδίως το μέγεθος του σπιτιού, η ποιότητα της μόνωσης και ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο υψηλότερος είναι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό δύο ειδικοί του περιοδικούBetter Homes & Gardens συνιστούν να διατηρείται η ιδανική θερμοκρασία θέρμανσης στους 20°C για εξοικονόμηση χρημάτων.

Ορισμένες συστάσεις για να διατηρήσετε το σπίτι σας άνετο

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία τη νύχτα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

Για να παραμείνετε ζεστοί το χειμώνα, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια καλή θερμοκρασία και για τους περισσότερους Ισπανούς, οι 20°C σε εσωτερικούς χώρους είναι ιδανικοί, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, για όσους αισθάνονται πιο κρύα, υπάρχουν καλύτερες συμβουλές για να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να πληρώσετε πολλά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η επιλογή ενός επιπλέον στρώματος ρούχων για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό. Όταν βρίσκεστε έξω, οι ειδικοί συνιστούν επίσης να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στους 14 ή 16°C. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τη θερμοκρασία τη νύχτα και να αντισταθμίσετε τη θερμότητα με μια κουβέρτα ή ένα ζεστό κρεβάτι για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό. Μια συμβουλή που μπορεί να σας εξοικονομήσει σημαντική ενέργεια.

Κλείστε τα παντζούρια τη νύχτα

Τα ανοιχτά παράθυρα είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους χάνεται θερμότητα σε ένα σπίτι. Ως εκ τούτου, για να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας και να αποφύγετε τη σπατάλη ενέργειας, είναι καλή ιδέα να τα κρατάτε κλειστά ορισμένες ώρες της ημέρας, ιδίως τη νύχτα. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή της απώλειας θερμότητας και στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι παχιές κουρτίνες πίσω από τα παράθυρα είναι επίσης η λύση για τη διατήρηση της άνεσης στο σπίτι.

Διατήρηση του συστήματος θέρμανσης σε καλή κατάσταση

Δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά: η τακτική συντήρηση της συσκευής θέρμανσης είναι μια απαραίτητη ενέργεια για τη διατήρηση της απόδοσης της θέρμανσης, ένα λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι και που κοστίζει ακριβά στο πορτοφόλι. Μια κακοσυντηρημένη συσκευή ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλα τα μοντέλα τακτική συντήρηση, άλλα απαιτούν ετήσιο έλεγχο από έμπειρο τεχνικό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση του Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Συνεχίστηκαν οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

12:35LIFESTYLE

«Χρυσό» αντίο: Εκδιώχθηκαν από το BBC για τη μονταρισμένη ομιλία Τραμπ, αλλά φεύγουν με 6 παχυλούς μισθούς

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

12:27WHAT THE FACT

Ούτε 19 ούτε 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοριφέρ στο σπίτι σας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ωκεανοί... SOS: Η Μεσόγειος ένα από τα κύρια hotspot του κόσμου - Η τριπλή πλανητική κρίση

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε Γερμανός μέσα στο σπίτι του

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Σχέδιο ανατροπής Μαδούρο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού - Δεν σταμάτησε για έλεγχο και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Χωρίς νερό και ρεύμα χωριά στη Δυτική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στην Κέρκυρα

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ