Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

«Ακούσαμε ένα αχνό χτύπημα μέσα από το φέρετρο. Ζήτησα να το ανοίξουν και όλοι τρομάξαμε»

Δημήτρης Δρίζος


Σκηνές που προκαλούν ανατριχίλα εκτυλίχθηκαν σε βουδιστικό ναό στα περίχωρα της Μπανγκόκ, όταν μια γυναίκα, που θεωρούνταν νεκρή, άρχισε να κινείται μέσα στο φέρετρό της τη στιγμή που μεταφερόταν για αποτέφρωση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στη σελίδα του ναού Wat Rat Prakhong Tham στο Facebook, προκαλώντας σοκ και έντονη συγκίνηση.

Το υλικό δείχνει τη γυναίκα ξαπλωμένη σε λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός αγροτικού, με τα χέρια και το κεφάλι της να κάνουν ελαφρές κινήσεις, ενώ ακούγονται χτυπήματα από το εσωτερικό.

Ο Pairat Soodthoop, υπεύθυνος γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, εξήγησε ότι ο αδελφός της την είχε μεταφέρει από την επαρχία Phitsanulok προκειμένου να αποτεφρωθεί.

«Ακούσαμε ένα αχνό χτύπημα μέσα από το φέρετρο. Ζήτησα να το ανοίξουν και όλοι τρομάξαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπά τα τοιχώματα. Πιθανότατα το έκανε για αρκετή ώρα».

Η λανθασμένη εκτίμηση και η αγωνία

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ίδιος, ο αδελφός της ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν κατάκοιτη εδώ και δύο χρόνια.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε και δύο ημέρες πριν φαινόταν να μην αναπνέει και να μην ανταποκρίνεται. Πιστεύοντας πως είχε πεθάνει, την τοποθέτησε σε φέρετρο και την οδήγησε περίπου 500 χιλιόμετρα μέχρι τη Μπανγκόκ, όπου η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Ωστόσο, το νοσοκομείο αρνήθηκε να την παραλάβει καθώς δεν υπήρχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου.

Το ίδιο συνέβη και στον ναό, ο οποίος προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες αποτέφρωσης αλλά απαιτεί τα απαραίτητα έγγραφα.

Τη στιγμή που ο υπεύθυνος συμβούλευε τον αδελφό για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού, ακούστηκαν οι χτύποι από το φέρετρο

Μετά το άνοιγμα του φερέτρου και τη διαπίστωση ότι η γυναίκα ζούσε, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Ο ηγούμενος του ναού ανακοίνωσε πως το μοναστήρι θα αναλάβει τα ιατρικά της έξοδα.

Όταν οι «νεκροί» επιστρέφουν

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλο σοκαριστικό συμβάν στην Αργεντινή, όπου ένας 22χρονος άνδρας εμφανίστηκε ζωντανός στην ίδια του την κηδεία, δηλώνοντας στους παρευρισκόμενους: «Είμαι ζωντανός».

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί έπειτα από πολυήμερο μεθύσι και οι αρχές τον είχαν θεωρήσει νεκρό, όταν βρέθηκε πτώμα κάτω από φορτηγό μεταφοράς ζαχαροκάλαμου στην πόλη Alderetes. Η μητέρα του, αδυνατώντας να επικοινωνήσει μαζί του, αναγνώρισε λανθασμένα τη σορό βάσει ρούχων και χαρακτηριστικών.

Η κηδεία οργανώθηκε άμεσα, όμως κατά τη διάρκεια της τελετής, ο άνδρας εισήλθε στον χώρο ζωντανός και ανυποψίαστος για το τι είχε συμβεί, αφήνοντας άφωνους συγγενείς και φίλους.

Τα δύο αυτά περιστατικά υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο λεπτή μπορεί να αποδειχθεί η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο και πόσο κρίσιμη είναι η ορθή ιατρική επιβεβαίωση πριν από οποιαδήποτε διαδικασία αποχαιρετισμού.





