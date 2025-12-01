Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μικροσκοπικό νησί που κρύβει μια χαμένη ήπειρο κάτω από τον Ινδικό

Επιστήμονες ανακάλυψαν αυτό που φαίνεται πως είναι τα διάσπαρτα απομεινάρια μιας αρχαίας ηπείρου θαμμένης κάτω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Μικροσκοπικοί κρύσταλλοι που βρέθηκαν στις παραλίες του Μαυρικίου αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας χαμένης ξηράς, της Mauritia, η οποία κάποτε βρισκόταν ανάμεσα στην Ινδία και τη Μαδαγασκάρη προτού βυθιστεί.

Κρύσταλλοι ζιρκονίου που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Οι ερευνητές που μελετούσαν άμμο σχηματισμένη από ηφαιστειακή δραστηριότητα περίπου πριν από εννέα εκατομμύρια χρόνια βρέθηκαν μπροστά σε κάτι που δεν ταίριαζε. Ανάμεσα στους κόκκους εντόπισαν κρυστάλλους ζιρκονίου ηλικίας έως και δύο δισεκατομμυρίων ετών.

Σύμφωνα με τη μελέτη στο Nature Geoscience, τέτοιο υλικό δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί σε ένα τόσο «νέο» ηφαιστειακό νησί όπως ο Μαυρίκιος. «Βρήκαμε ζιρκονία μέσα στην άμμο, υλικό που συναντάται συνήθως στον ηπειρωτικό φλοιό», εξήγησε ο καθηγητής Τροντ Τόρσβικ από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο επικεφαλής της έρευνας.

Οι ηλικίες των κρυστάλλων, από 600 εκατ. έως 1,97 δισ. έτη, δείχνουν πως προέρχονται από αρχαίο ηπειρωτικό υπόβαθρο το οποίο αναδύθηκε στην επιφάνεια μέσω μαγματικών διεργασιών.

Ένας θραυσμένος μικρο-πλανήτης της Ροδινίας

Για να εντοπίσουν την προέλευσή τους, οι επιστήμονες ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, όταν όλες οι ήπειροι ήταν ενωμένες στη Ροδινία πριν από περίπου 750 εκατομμύρια χρόνια.

Τότε, η Ινδία και η Μαδαγασκάρη βρίσκονταν «πλάι πλάι», με τη Mauritia να κουμπώνει ανάμεσά τους. Η διάλυση του υπερηπειρωτικού συμπλέγματος ξεκίνησε περίπου πριν από 85 εκατομμύρια χρόνια, όταν η Ινδία άρχισε την πορεία της προς τα βορειοανατολικά.

Οι τεκτονικές δυνάμεις τράβηξαν τις πλάκες, και η Mauritia ράγισε, κατακερματίστηκε και τελικά βυθίστηκε.

Τι κρύβεται κάτω από τον ωκεανό;

Οι επιστήμονες θεωρούν πως κομμάτια της αρχαίας αυτής ξηράς ίσως βρίσκονται ακόμη κάτω από τον Μαυρίκιο και ενδεχομένως και κάτω από τις Σεϋχέλλες, μια άλλη ασυνήθιστη γρανιτική δομή στη μέση του ωκεανού.

Η απόλυτη επιβεβαίωση μπορεί να έρθει μόνο με σεισμική απεικόνιση του υπεδάφους ή με βαθιά γεώτρηση, δύο λύσεις ακριβές αλλά καθοριστικές. «Χρειαζόμαστε σεισμικά δεδομένα για να δούμε τη δομή… αυτό θα ήταν η τελική απόδειξη. Ή μπορείς να τρυπήσεις βαθιά, αλλά κοστίζει πολλά», είπε ο Τόρσβικ στο BBC.

Παρά το κόστος, η πιθανότητα να εντοπιστούν κι άλλα κομμάτια μιας ξεχασμένης ηπείρου κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον για ένα κεφάλαιο της γεωλογικής ιστορίας που εξακολουθεί να γράφεται στον βυθό του Ινδικού Ωκεανού.