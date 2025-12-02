Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

Σε σενάριο κατασκοπευτικού θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση από τα ραντάρ ενός αεροσκάφους του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού ενώ εκτελούσε άκρως απόρρητη υπερατλαντική αποστολή.

Το Boeing E-6B Mercury εθεάθη για τελευταία φορά να διασχίζει τον Ατλαντικό ανατολικά της Βιρτζίνια Μπιτς με δημόσια συστήματα παρακολούθησης πτήσεων να το τοποθετούν χρονικά γύρω στις 8.30 π.μ. ET την Παρασκευή.

Ένα από τα μόλις 16 εξειδικευμένα «Αεροπλάνα της Κρίσης», το Mercury χρησιμεύει ως κόμβος διοίκησης και ελέγχου για τη Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ, τον Υπουργό Πολέμου και τον Πρόεδρο.

Μπορεί επίσης να μεταδώσει εντολές για την πραγματοποίηση πυρηνικών χτυπημάτων εάν είναι απαραίτητο.

Τα δεδομένα πτήσης έδειξαν ότι το αεροσκάφος αναχώρησε από τον Ναυτικό Αεροπορικό Σταθμό Patuxent River του Μέριλαντ και ακολούθησε μια συνηθισμένη νοτιοανατολική διαδρομή πάνω από τον κόλπο Chesapeake, παρακάμπτοντας το ναυτικό συγκρότημα του Norfolk πριν κατευθυνθεί στα ανοιχτά.

Περίπου 60 μίλια ανατολικά του ακρωτηρίου της Βιρτζίνια, ο δημόσιος αναμεταδότης του σκοτείνιασε, μια συνήθης πρακτική κατά τη διάρκεια ευαίσθητων επιχειρήσεων.

Μόλις περάσει πάνω από τον ωκεανό, συνήθως εισέρχεται σε διαβαθμισμένες ζώνες προειδοποίησης, χαμηλώνει μια συρμάτινη κεραία πολλών μιλίων και πετάει σε πίστες για τέσσερις έως οκτώ ώρες, ενώ στέλνει ασφαλή δοκιμαστικά μηνύματα σε υποβρύχιους και επίγειους σταθμούς.

Η απενεργοποίηση του αναμεταδότη του κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων οδήγησε εδώ και καιρό τους ιχνηλάτες να αναφέρουν ότι το αεροσκάφος «σκοτείνιασε».

Το αεροσκάφος, που επιχειρούσε με το διακριτικό AFD FE2, ακολούθησε μια γνωστή διαδρομή που χρησιμοποιείται για αποστολές TACAMO (Take Charge and Move Out) που κρατούν τις στρατηγικές δυνάμεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων, συνδεδεμένες με τις εθνικές αρχές διοίκησης ακόμη και κατά τη διάρκεια πυρηνικής σύγκρουσης.

Ο στόλος των αεροπλάνων «Doomsday» αποτελεί μέρος της Επιχείρησης Looking Glass, επίσημα γνωστή ως Airborne Command Post, η οποία βοηθά στην επικοινωνία με τις αμερικανικές πυρηνικές δυνάμεις εάν καταστραφούν επίγεια κέντρα διοίκησης.

Σύμφωνα με τη μοίρα, η αποστολή της είναι να επιτρέψει στον Πρόεδρο και τον Υπουργό Πολέμου να έρθουν σε άμεση επαφή με αμερικανικά υποβρύχια, βομβαρδιστικά και σιλό πυραύλων σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Η Boeing κατασκεύασε τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού μεταξύ 1989 και 1992.

Το Mercury κατασκευάστηκε για να αντέχει κάθε μεγάλο ηλεκτρομαγνητικό παλμό που παράγεται από μια πυρηνική καταστροφή και για τον λόγο αυτό η βασίζεται σε αναλογική και όχι σε ψηφιακή τεχνολογία.