ΗΠΑ: Γυναίκα ξύπνησε και είδε πως της είχαν κλέψει όλη την αυλή!

Η Paige Batten από το Τενεσί είχε αγοράσει το σπίτι της το 2024, με σκοπό να το ανακαινίσει και να το πουλήσει γρήγορα. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν ομαλά, καθώς ένας υποψήφιος αγοραστής είχε επισκεφθεί την κατοικία τον Νοέμβριο φέτος.

Όμως η Paige έμεινε άφωνη όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος της έκανε μια φαινομενικά αθώα ερώτηση που την άφησε να αναρωτιέται τι είχε συμβεί στο σπίτι της.

Η έκπληξη ήρθε με το… πεζοδρόμιο

Η Paige εξήγησε ότι ο αγοραστής την κάλεσε μετά την επίσκεψη και τη ρώτησε πότε σκοπεύει να ολοκληρώσει την αυλή. Η ίδια ήταν μπερδεμένη, καθώς δεν υπήρχε κάτι επείγον και δεν είχε σχεδιάσει καμία εργασία.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα το Σάββατο το πρωί… και μου είπε, "Σκεφτόμαστε να κάνουμε προσφορά, πότε θα ολοκληρώσετε την αυλή;"» είπε η Paige. «Της απάντησα ότι η αυλή είχε μερικές ρωγμές, αλλά δεν σκοπεύαμε να την ξανακάνουμε.»

Αρχικά υπέθεσαν ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. «Μου λέει, 'Ίσως ήρθαμε στο λάθος σπίτι.'» ανέφερε η Paige.

Απρόσμενη εξαφάνιση της αυλής

Όμως, ήταν στο σωστό σπίτι. Η Paige ανακάλυψε ότι κάποιος είχε ξηλώσει ολόκληρη την αυλή στις 14 Νοεμβρίου. Οι γείτονες ανέφεραν ότι είδαν τρία φορτηγά να φτάνουν στη διεύθυνση και να αφαιρούν τις πλάκες, υποθέτοντας ότι η εργασία είχε προγραμματιστεί.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα τρέιλερ, ένα φορτηγό με εκσκαφέα και ένα τρίτο όχημα που μετέφερε εξοπλισμό.

Αναπάντητα ερωτήματα και οικονομικές ανησυχίες

Η Paige τώρα προσπαθεί να καταλάβει πώς συνέβη όλο αυτό. Η ίδια δεν γνωρίζει αν οι πλάκες κλάπηκαν, καθώς οι πολύτιμοι λίθοι μπορούν να πωληθούν, ή αν κάποια συνεργεία μπέρδεψαν τη διεύθυνση.

«Το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε ποιος το έκανε, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν, αλλά ελπίζουμε κάποιος να παραδεχτεί το λάθος και να μας βοηθήσει να έχουμε ξανά αυλή και είσοδο χωρίς να πληρώσουμε όλο το κόστος» είπε η Paige.