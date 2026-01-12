Φιλιππίνες: Ο Βούδας ήταν ο Σρεκ - Το αγαλματίδιο που λάτρευε χρόνια δεν ήταν αυτό που πίστευε

Η απίθανη ιστορία μιας γυναίκας στις Φιλιππίνες, έχει γίνει viral, προκαλώντας αρκετό γέλιο.

Επί 4 χρόνια λάτρευε ένα αγαλματίδιο πιστεύοντας ότι ήταν ο Βούδας, πριν αποδειχθεί ότι το πράσινο είδωλο ήταν ο αγαπημένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, ο καλοκάγαθος Σρεκ.

Η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει αποκαλυθφεί, αγόρασε το άγαλμα από ένα τοπικό κατάστημα, σύμφωνα με την South China Morning Post, πιστεύοντας ότι ήταν του ιδρυτή του Βουδισμού. Το τοποθέτησε στο ιερό του σπιτιού της και άρχισε να το λατρεύει καθημερινά ανάβοντας θυμιάματα.

Η απόλυτη πίστη της γυναίκας στο είδωλο διαλύθηκε όταν ένας φίλος επισκέφθηκε το σπίτι της και της είπε την αλήθεια. Σύμφωνα με αναφορές, η γυναίκα, αντί να νιώσει αμηχανία, ξέσπασε σε γέλια. Άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν επίσης στην ιστορία με ποικίλους τρόπους, με κάποιους να επαινούν την αθωότητα της γυναίκας. Η γυναίκα λέει ότι θα συνεχίσει να λατρεύει το είδωλο του Σρεκ.

Σχετικά με την ιστορία της γυναίκας, ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Ο αφοσιωμένος πολίτης και η πίστη στον Θεό πηγάζουν από μέσα μας. Τι γίνεται όμως αν λατρεύει τον Σρεκ; Το σημαντικό είναι η αφοσίωση να είναι γνήσια».

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Το νόημα της ιστορίας είναι ότι μερικές φορές είναι σημαντικό να παρακολουθούμε ταινίες κινουμένων σχεδίων».

Ένας τρίτος χρήστης έγραψε: «Ο Βουδισμός έχει απορροφήσει εδώ και καιρό στοιχεία πολλών τοπικών λαϊκών πεποιθήσεων, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη ή σοκ το γεγονός ότι κάποιος λατρεύει τον Σρεκ ως Βούδα. Αν έχεις τον Βούδα στην καρδιά σου, τότε είναι Βούδας».