«Dry January»: Τι γίνεται στο σώμα μας όταν απέχουμε ένα μήνα από το αλκοόλ

Η μείωση του αλκοόλ, εκτός από τον ύπνο, μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, την αρτηριακή πίεση και την αντίσταση στην ινσουλίνη

Ζωή Μακρυγιάννη

Ο Ιανουάριος έχει αρχίσει να καθιερώνεται ως μήνας αποχής από το αλκοόλ, καθώς ακολουθεί την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών, κατά την οποία οι έξοδοι με φίλους και τα συνεχή οικογενειακά τραπέζια είναι πολλά και στα οποία αυξημένη είναι και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Έτσι ο «ξηρός Ιανουάριος» ή αλλιώς «Dry January» ολοένα και αυξάνεται σε δημοτικότητα και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο challenge. Σε αυτή την αύξηση της δημοφιλίας του trend, πάντως, σίγουρα συμβάλλουν και τα οφέλη της αποχής από το αλκοόλ γενικά.

Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται η καλύτερη διάθεση, ο βελτιωμένος ύπνος και τα χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Μια ανασκόπηση 16 μελετών για τον «Dry January» που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Alcohol and Alcoholism διαπίστωσε ότι ακόμη και μια σύντομη παύση στην κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με βελτιώσεις στη σωματική και ψυχολογική υγεία.

Οι συμμετέχοντες στον «Dry January» ανέφεραν καλύτερη διάθεση, βελτιωμένο ύπνο και απώλεια βάρους, και είχαν υγιέστερη αρτηριακή πίεση, σάκχαρο στο αίμα και ηπατική λειτουργία. Και αρκετές από τις μελέτες διαπίστωσαν ότι ακόμα και συμμετέχοντες που δεν απείχαν καν ολόκληρο τον μήνα βίωσαν κάποια οφέλη από τη μερική μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.

Τα αποτελέσματα από τη διακοπή του αλκοόλ

Η χρήση αλκοόλ συνδέεται όλο και περισσότερο με προβλήματα υγείας. Τον Ιανουάριο, δημοσιεύτηκε συμβουλευτική έκθεση που προειδοποιούσε ότι το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει επτά τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου. Και μια μελέτη του 2025 στο περιοδικό BMJ Evidence-Based Medicine υπέδειξε ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι ασφαλής όσον αφορά τον κίνδυνο άνοιας.

«Το αλκοόλ επηρεάζει πολύ περισσότερες πτυχές της σωματικής μας υγείας πέρα ​​από την συχνά αναφερόμενη ηπατική βλάβη», δήλωσε η Megan Strowger, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο. Η ίδια και οι συνάδελφοί της εξεπλάγησαν από τις ευρείες συνέπειες στην υγεία ενός μόλις μήνα χωρίς αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην αρτηριακή πίεση, την αντίσταση στην ινσουλίνη, τη γλυκόζη του αίματος, τη λειτουργία του ήπατος, ακόμη και τους παράγοντες ανάπτυξης που σχετίζονται με τον καρκίνο.

alkool.jpg

Πώς να μειώσετε την κατανάλωση αλκοόλ

Η Strowger βλέπει το «Dry January» ως μια χρήσιμη ευκαιρία. «Αυτό που κάνει πραγματικά επιτυχημένο το Dry January είναι η τεράστια εμβέλειά του και η προσέγγισή του. Εστιάζει στα θετικά, προσβάσιμα αποτελέσματα για την υγεία από ένα διάλειμμα, αντί να επικεντρώνεται στις προηγούμενες συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ ή σε προβλήματα εθισμού των συμμετεχόντων», είπε.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε την κατανάλωση αλκοόλ:

Δοκιμάστε το Damp January

Αν δεν είστε έτοιμοι να κόψετε εντελώς το αλκοόλ για ολόκληρο τον Ιανουάριο (ή για οποιοδήποτε άλλο μήνα), θα μπορούσατε να εξετάσετε το Damp January, «όπου ο στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης παρά η προσπάθεια πλήρους αποχής», είπε η Strowger.

Παρακολουθήστε την πρόοδό σας

Γράψτε πότε πίνετε και πώς σας κάνει να νιώθετε σε ένα σημειωματάριο, δήλωσε ο George F. Koob, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου για την Κατάχρηση Αλκοόλ και τον Αλκοολισμό, ή στην εφαρμογή Notes στο τηλέφωνό σας. Υπάρχουν επίσης ψηφιακά εργαλεία όπως εφαρμογές που κάνουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης αλκοόλ απλή, είπε η Strowger.

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον για να πίνετε λιγότερο

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό περιβάλλον που υποστηρίζει τον στόχο σας να πίνετε λιγότερο. Για παράδειγμα, αν γίνετε μέλος μιας λέσχης τρεξίματος για τρέξιμο το Σάββατο το πρωί, μπορεί να είστε λιγότερο διατεθειμένοι να πιείτε το προηγούμενο βράδυ, ώστε να ξυπνήσετε νιώθοντας φρέσκοι.

Και ενώ σίγουρα δεν χρειάζεται να γίνετε μέλος μιας λέσχης τρεξίματος, η άσκηση είναι μια από τις βασικές συστάσεις για λιγότερο ποτό. Μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το άγχος, αντί να βασίζεστε στο αλκοόλ για να χαλαρώσετε.

