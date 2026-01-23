Επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή τοποθεσία του Παραδείσου

Σε ένα δοκίμιό του, ο επιστήμονας εξηγεί την άποψή του, χρησιμοποιώντας το έργο του Χαμπλ, του ανθρώπου που έδωσε το όνομά του στο τηλεσκόπιο της NASA

Επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή τοποθεσία του Παραδείσου
Επιθανάτιες εμπειρίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά και προσωπικές αναζητήσεις συνθέτουν το πλαίσιο του αιώνιου ερωτήματος, πού βρίσκεται ο Παράδεισος.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τον έχουν επισκεφθεί, αλλά για το τι συμβαίνει πραγματικά μόνο μία απάντηση υπάρχει και αυτή γίνεται γνωστή τη μοιραία μέρα πάνω στη γη για τον καθένα.

Η απεικόνιση του Παραδείσου μέσα από ταινίες ή άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιλαμβάνει λευκά συννεφάκια, ηλιόλουστα λιβάδια και φτερωτούς αγγέλους, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Ένας ακαδημαϊκός, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα για το πού βρίσκεται ο Παράδεισος.

Ο Δρ Michael Guillen, πρώην λέκτορας του Χάρβαρντ που κατέχει διδακτορικά στη φυσική, τα μαθηματικά και την αστρονομία, ισχυρίζεται σε ένα άρθρο στο Fox News, ότι ξέρει πώς να βρει τον παράδεισο.

Ο ειδικός εξήγησε ότι το σημερινό σύμπαν διαστέλλεται συνεχώς, μια αποδεκτή θεωρία στη φυσική, προσθέτοντας ότι τα αντικείμενα απομακρύνονται από εμάς με ταχύτητες μεγαλύτερες από πριν.

Η ανακάλυψη έγινε τη δεκαετία του 1920 από τον αστρονόμο Έντουιν Χαμπλ με τη NASA να τον τιμά για το κρίσιμο έργο του δίνοντας το όνομά του στο διαστημικό τηλεσκόπιο.

Γράφει ο Δρ Guillen: «Το Χαμπλ ανακάλυψε επίσης ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο για το πώς οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο, δηλαδή: Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας στο διάστημα - όσο πιο μακριά είναι από τη Γη - τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται από τη Γη και οτιδήποτε άλλο».

Επικαλούμενος την έρευνα του Χαμπλ, ο επιστήμονας είπε: «Θεωρητικά, ένας γαλαξίας που απέχει 273.000.000.000.000.000.000.000.000.000 μίλια μακριά από τη Γη θα κινούνταν με 186.000 μίλια το δευτερόλεπτο, που είναι η ταχύτητα του φωτός.

«Αυτή η απόσταση, πολύ «ψηλά» εκεί στο διάστημα, ονομάζεται Κοσμικός Ορίζοντας. Αυτό σημαίνει ότι εσείς και εγώ δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στον Κοσμικό Ορίζοντα - ούτε καν με τον πιο φουσκωμένο, πυρηνικό πύραυλο που μπορεί να φανταστεί κανείς - επειδή, όπως εξήγησε ο Αϊνστάιν στη θεωρία της ειδικής σχετικότητας, μόνο το φως και ορισμένα άλλα μη υλικά φαινόμενα μπορούν να ταξιδέψουν με την ταχύτητα του φωτός».

Είναι σε αυτόν τον Κοσμικό Ορίζοντα όπου ο ειδικός του Χάρβαρντ είναι πεπεισμένος ότι ο παράδεισος θα μπορούσε να είναι, ισχυριζόμενος ότι ταιριάζει σε όλες τις περιγραφές του «ουρανού» στη Βίβλο.

Σημείωσε ότι η Βίβλος δηλώνει σταθερά ότι οι Χριστιανοί κοιτάζουν «ψηλά» τον Θεό στον ουρανό, αν και δηλώνει επίσης ότι το χαμηλότερο επίπεδο του ουρανού είναι η ατμόσφαιρα της Γης, το μεσαίο επίπεδο του ουρανού είναι το διάστημα και το υψηλότερο επίπεδο είναι όπου «κατοικεί ο Θεός».

Ο Δρ Guillen θεώρησε: «Σύμφωνα με τη σύγχρονη κοσμολογία, ένα ολόκληρο σύμπαν υπάρχει πέρα από τον Κοσμικό Ορίζοντα. Αλλά είναι μόνιμα κρυμμένο από εμάς γιατί δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε, πόσο μάλλον να διασχίσουμε, τον Κοσμικό Ορίζοντα,

«Οι καλύτερες αστρονομικές παρατηρήσεις μας - και οι θεωρίες του Αϊνστάιν για την ειδική και γενική σχετικότητα - δείχνουν ότι ο χρόνος σταματά στον Κοσμικό Ορίζοντα».

Είπε ότι ο χώρος υπάρχει εδώ, υποστηρίζοντας ότι αυτό το κρυμμένο σύμπαν είναι κατοικήσιμο, «αν και μόνο από φως και οντότητες που μοιάζουν με φως».

«Σύμφωνα με τη σύγχρονη κοσμολογία, ο Κοσμικός Ορίζοντας είναι επενδεδυμένος με τα αρχαιότερα ουράνια αντικείμενα στο παρατηρήσιμο σύμπαν», επεσήμανε.

«Αυτό σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει πέρα από τον Κοσμικό Ορίζοντα προϋπήρχε αυτών των παλαιότερων αντικειμένων... Προϋπήρχε της λεγόμενης Μεγάλης Έκρηξης... προϋπήρχε της αρχής του παρατηρήσιμου σύμπαντος».

