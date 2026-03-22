Για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια, η «αναπνοή του ωκεανού» στον Παναμά εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με ερευνητές, η απουσία αυτού του φαινομένου στέρησε από τη θάλασσα ένα ζωτικής σημασίας «κύμα» ψύξης και θρεπτικών συστατικών

Δημήτρης Δρίζος

Η αποτυχία ενός κρίσιμου ωκεάνιου φαινομένου στον Κόλπο του Παναμά το 2025 προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες δεν εκδηλώθηκε η εποχική άνοδος ψυχρών υδάτων που στηρίζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με ερευνητές, η απουσία αυτού του φαινομένου στέρησε από τη θάλασσα ένα ζωτικής σημασίας «κύμα» ψύξης και θρεπτικών συστατικών, αφήνοντας τα οικοσυστήματα εκτεθειμένα σε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, που βασίζονται σε αυτή την εποχική διαδικασία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμότερα νερά χωρίς την απαραίτητη ανακούφιση.

Τι έδειξαν τα δεδομένα

Κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, τα νερά που συνήθως ψύχονται την ξηρή περίοδο παρέμειναν ασυνήθιστα θερμά. Αναλύοντας μακροχρόνια στοιχεία, ο ερευνητής Aaron O’Dea κατέγραψε ότι η αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημειώθηκαν το 2025.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, το φαινόμενο αυτό εμφανιζόταν με αξιοσημείωτη συνέπεια κάθε χρόνο. Η πλήρης απουσία του το 2025 συνιστά σαφή απόκλιση από το ιστορικό μοτίβο, υποδεικνύοντας αλλαγές στους μηχανισμούς που το προκαλούν.

Πώς λειτουργεί το φαινόμενο

Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, ισχυροί βόρειοι άνεμοι ωθούν τα επιφανειακά νερά προς τα ανοικτά, επιτρέποντας σε ψυχρότερα, βαθύτερα νερά να ανέλθουν στην επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως ανοδική ροή, μεταφέρει θρεπτικά συστατικά που τροφοδοτούν το φυτοπλαγκτόν — τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας.

Η διαδικασία αυτή δεν ενισχύει μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και μειώνει τη θερμοκρασία των παράκτιων υδάτων, προσφέροντας σημαντική «ανάσα» σε ψάρια και κοράλλια.

Καθυστέρηση και ασθενής διάρκεια

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η πτώση της θερμοκρασίας σημειωνόταν κάθε χρόνο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Το 2025, ωστόσο, η ψύξη καθυστέρησε μέχρι τις 4 Μαρτίου — περισσότερο από έξι εβδομάδες αργότερα.

Επιπλέον, η διάρκεια της ψυχρής περιόδου περιορίστηκε σε μόλις 12 ημέρες, αντί για περίπου δύο μήνες, ενώ οι θερμοκρασίες δεν έφτασαν ποτέ στα επίπεδα προηγούμενων ετών. Μετρήσεις σε διαφορετικά βάθη έδειξαν στρώματα θερμού νερού, αντί για την αναμενόμενη άνοδο ψυχρών υδάτων.

Τι πήγε στραβά με τους ανέμους

Η ένταση των ανέμων δεν αποτέλεσε το βασικό πρόβλημα, καθώς τα επεισόδια ισχυρών ριπών ήταν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, η συχνότητά τους μειώθηκε δραματικά, με τους βόρειους ανέμους να εμφανίζονται κατά 74% λιγότερο συχνά.

Τα διαστήματα άπνοιας ήταν μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική «ώθηση» των επιφανειακών υδάτων. Έτσι, τα ψυχρά νερά δεν κατάφεραν να ανέλθουν, εξηγώντας την απουσία του φαινομένου.

Ανησυχία για τους υφάλους

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στερήθηκαν ένα κρίσιμο φυσικό μηχανισμό ψύξης. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η εποχική πτώση θερμοκρασίας βοηθά τα κοράλλια να αντέξουν τη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως το Ελ Νίνιο.

Χωρίς αυτή την προστασία, η θερμική πίεση μπορεί να αυξηθεί ταχύτερα και να διαρκέσει περισσότερο, αυξάνοντας τον κίνδυνο λεύκανσης των κοραλλιών.

Γιατί ξεχώρισε το 2025

Παρότι επικρατούσε ένα ασθενές φαινόμενο Λα Νίνια, η περιοχή είχε αντέξει στο παρελθόν πιο έντονες διακυμάνσεις χωρίς να χαθεί η εποχική ψύξη. Αυτό δείχνει ότι το 2025 δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς ως επανάληψη ενός γνωστού κλιματικού κύκλου.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι τοπικές δυναμικές είναι καθοριστικές και ότι τα γενικά κλιματικά μοντέλα δεν αρκούν για να προβλέψουν τέτοιες εξελίξεις.

Επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες

Η ζωή στις ακτές του Ειρηνικού του Παναμά εξαρτάται εδώ και αιώνες από την παραγωγικότητα της θάλασσας. Όταν τα ψυχρά νερά δεν ανεβαίνουν, οι πρώτες επιπτώσεις εμφανίζονται στο πλαγκτόν και στα μικρά ψάρια, που αποτελούν τη βάση της αλιείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορεί να βιώσουν τις συνέπειες άμεσα, ακόμη και πριν αποτυπωθούν σε μακροπρόθεσμα δεδομένα.

Περιορισμένη παρακολούθηση

Πολλές τροπικές περιοχές δεν διαθέτουν επαρκή συστήματα παρακολούθησης, γεγονός που σημαίνει ότι παρόμοια φαινόμενα μπορεί να περνούν απαρατήρητα. Ο Παναμάς αποτελεί εξαίρεση, χάρη σε μακροχρόνια δεδομένα από δορυφόρους και επιτόπιες μετρήσεις.

Καταγραφές από το ερευνητικό σκάφος S/Y Eugen Seibold έδειξαν ότι θερμά νερά σχημάτιζαν στρώματα, αντί για την αναμενόμενη άνοδο ψυχρών υδάτων.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Οι επιστήμονες καλούνται τώρα να διαπιστώσουν αν το 2025 ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός ή η αρχή μιας νέας τάσης. Τα πρώτα στοιχεία για το 2026 δείχνουν επιστροφή της ψύξης, υποδηλώνοντας ότι το φαινόμενο δεν έχει καταρρεύσει οριστικά.

Ωστόσο, η ανάγκη για πιο ακριβείς προβλέψεις και ενισχυμένη παρακολούθηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι παράκτιες κοινωνίες δεν μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους χωρίς αξιόπιστα δεδομένα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, υπογραμμίζοντας πόσο εύθραυστα μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και τα πιο σταθερά φυσικά συστήματα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα κοντά στην αρχική εστία

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην περιφερειακή Ισθμού - Επιδαύρου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor ξεκινά παραγωγή στην Ισπανία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

10:27WHAT THE FACT

Το ανθρώπινο έργο που επιβραδύνει την περιστροφή της Γης - Η NASA επιβεβαιώνει

10:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές με βενζίνη έως 2,18 €/λίτρο – Πιέσεις σε νοικοκυριά και αγορά καυσίμων - Τι λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των πρατηριούχων

10:20WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος στη φόρτιση του κινητού που κάνουνε όλοι

10:15ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: «Άλωσαν» το Φοίνιξ χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση: Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ENS meteogram για την Αθήνα - Ποιες ημέρες θα βρέχει τη νέα εβδομάδα

10:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Beatles και αλλάζει τη μουσική ιστορία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο: Νεκροί τρομοκράτες της Χεζμπολάχ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος τα πολυτελή μοντέλα στη Μέση Ανατολή λόγω πολέμου

09:29WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια, η «αναπνοή του ωκεανού» στα ανοικτά των ακτών του Παναμά έχει εξαφανιστεί

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Κολόνα φωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο παιδί

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση: Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Βιντεοσκοπούσαν τα «βασανιστήριά» του - Ανατριχιάζουν οι νέες αποκαλύψεις

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός στρατιωτικός ταξίδεψε μέχρι την Βέροια για να βαφτιστεί χριστιανός

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομές: Οι νέοι όροι δόμησης με ένα κλικ για κάθε οικόπεδο σε όλη τη χώρα

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

10:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: «Φωτιά» στις τιμές με βενζίνη έως 2,18 €/λίτρο – Πιέσεις σε νοικοκυριά και αγορά καυσίμων - Τι λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των πρατηριούχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ