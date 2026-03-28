Διαστημικός βράχος με ταχύτητα 56.000 χλμ/ώρα «προσγειώνεται» στο υπνοδωμάτιο

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος τάραξε την ηρεμία σε ένα προάστιο του Χιούστον το περασμένο Σάββατο.

Η Σέρι Τζέιμς βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τον εγγονό της, ο οποίος έτρεξε να δει τι συμβαίνει και αυτό που αντίκρυσε ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Μία τρύπα στην οροφή του σπιτιού και έναν διαστημικό βράχο στο υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου.

Το θραύσμα διαπέρασε τη στέγη και αναπήδησε μέσα στο δωμάτιο πριν ολοκληρώσει το απροσδόκητο ταξίδι του δίπλα σε μια τηλεόραση.



Όπως επιβεβαίωσε η NASA, γύρω στις 16:40 (τοπική ώρα) ένα μετεωροειδές –ένα θραύσμα αστεροειδούς– διαμέτρου περίπου ενός μέτρου και βάρους περίπου ενός τόνου εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα περίπου 56.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Έγινε ορατό σε υψόμετρο περίπου 79 χιλιομέτρων πάνω από το Stagecoach, βορειοδυτικά του Χιούστον, και κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά μέχρι που διαλύθηκε σε υψόμετρο περίπου 47 χιλιομέτρων πάνω από το Bammel, στα βόρεια της πόλης.

Σύμφωνα με τη NASA, η έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με 26 τόνους ΤΝΤ και δημιούργησε ένα κύμα πίεσης που προκάλεσε δυνατούς θορύβους.

Τουλάχιστον 180 άτομα δήλωσαν ότι είδαν τη λάμψη ή άκουσαν την έκρηξη, σύμφωνα με την American Meteor Society.



Ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής συνέκριναν τον ήχο με βροντή, παρόλο που ο ουρανός ήταν εντελώς καθαρός.



Το θραύσμα που ανακτήθηκε από το σπίτι των Τζέιμς, με μέγεθος περίπου όσο μια μπάλα του γκολφ – αν και ορισμένες αρχικές περιγραφές το συνέκριναν με ένα πεπόνι –, είναι ασυνήθιστα βαρύ.

Σύμφωνα με το Smithsonian Magazine, ένας πλανητικός επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο Ράις εξέτασε το αντικείμενο και επισήμανε ότι πιθανότατα πρόκειται για μετεωρίτη.

Η Τζέιμς, λάτρης της επιστημονικής φαντασίας, δήλωσε στο KHOU 11 ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη, αν και και λίγο φοβισμένη». Έχει ήδη λάβει προσφορές: «Σκοπεύω να το πουλήσω», είπε.