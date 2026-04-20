Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Τέξας χάρη σε έναν σπόρο που ταξίδεψε πέρα από τη Σελήνη

Ένα πείραμα για την παρατήρηση για τις επιπτώσεις στην πανίδα από είδη που έχουν εκτεθεί στο διάστημα

Δέσποινα Σοφιανίδου

NASA's Artemis II moon rocket lifts off from the Kennedy Space Center's Launch Pad39-B Wednesday, April 1, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)
AP
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα «Artemis Moon Trees» της NASA και της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ μελέτησε τις επιπτώσεις της διαστημικής ακτινοβολίας και μικροβαρύτητας στη βλάστηση, στέλνοντας σπόρους στο διάστημα από το 1971.
  • Ο αστροναύτης Stuart Roosa μετέφερε σπόρους πέντε ειδών δέντρων σε σεληνιακή τροχιά κατά την αποστολή Apollo 14, οι οποίοι στη συνέχεια φυτεύτηκαν στη Γη.
  • Το 2022, νέοι σπόροι ταξίδεψαν πέρα από τη Σελήνη με την αποστολή Artemis I και ένας σπόρος λικιδάμβαρης φυτεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας το 2024, όπου αναπτύσσεται κανονικά.
  • Προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ σπόρων που εκτέθηκαν στο διάστημα και αυτών που καλλιεργήθηκαν στη Γη.
  • Το έργο συνδέει την εξερεύνηση του διαστήματος με τη ζωή στη Γη και επιβεβαιώνει τη δυνατότητα καλλιέργειας ειδών που έχουν ταξιδέψει στο διάστημα.
Snapshot powered by AI

Το 1971, ξεκίνησε το «Artemis Moon Trees», μία από κοινού συνεργασία της NASA με τη Δασική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας σπόρους στο διάστημα μαζί με τις αποστολές, που επέστρεφαν στη γη για καλλιέργεια.

Η πρωτοβουλία, που αρχικά σχεδιάστηκε για επιστημονικούς σκοπούς αλλά και για την ενημέρωση του κοινού, μελέτησε τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας και της διαστημικής ακτινοβολίας στη βλάστηση και την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών δέντρων, σύμφωνα με το The Dallas Morning News.

Ο αστροναύτης Stuart Roosa, πιλότος της αποστολής Apollo 14 και πρώην αλεξιπτωτιστής πυροσβέστης, μετέφερε σπόρους δέντρων σε σεληνιακή τροχιά, τους οποίους στη συνέχεια επέστρεψε στη γη και φυτεύτηκαν σε διάφορα μέρη.

Πέντε κύρια είδη συμμετείχαν στο πείραμα: πεύκο, πλάτανος, λικιδάμβαρη (ή τσίχλα), σεκόγια και έλατο Ντάγκλας.

Το 2022, η μη επανδρωμένη αποστολή Artemis I έστειλε νέους σπόρους με την κάψουκα Ωρίων, πέρα από τη Σελήνη. Μετά από εβδομάδες επέστρεψαν στη Γη και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και η Δασική Υπηρεσία φρόντισαν για τη βλάστησή τους. Ένας από αυτούς τους σπόρους, η «τσίχλα», φυτεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Άρλινγκτον τον Απρίλιο του 2024, που συμπίπτει με μια ολική έκλειψη ηλίου, η οποία δημιούργησε το δέντρο που μπορεί να δει κανείς σήμερα.

Όταν έφτασε στην πανεπιστημιούπολη, το δείγμα είχε μέγεθος μόνο περίπου 30 εκατοστά, αλλά με την πάροδο του χρόνου προσαρμόστηκε καλά στο τοπικό κλίμα, αντέχοντας ακόμα τους παγετούς του Βόρειου Τέξας.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που μοιράστηκε η ερευνήτρια McKenna Dowd στο The Dallas Morning News, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σπόρων που εκτέθηκαν στο διάστημα και εκείνων που καλλιεργήθηκαν στη Γη, καθώς και οι δύο έδειξαν παρόμοια ποσοστά βλάστησης.

Πέρα από την επιστημονική αξία, το έργο αντιπροσωπεύει επίσης τη σύνδεση μεταξύ της εξερεύνησης του διαστήματος και της ζωής στη Γη.

Η λικιδάμβαρη (τσίχλα) είναι ένα δέντρο ιθαγενές της Βόρειας Αμερικής που ξεχωρίζει ιδιαίτερα για το έντονο κοκκινωπό χρώμα που αποκτούν τα φύλλα του κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να δει κανείς στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Η επιστημονική του ονομασία, Liquidambar styraciflua, αναφέρεται στη ρητινώδη ουσία που παράγει. Ο φλοιός του δέντρου είναι τραχύς, παρόμοιος με το φελλό, με βαθιές ρωγμές και ακριβώς από εκεί εξάγεται αυτή η ρητίνη.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του, μπορεί να φτάσει από 20 έως 30 μέτρα ύψος, είναι φυλλοβόλο και έχει φύλλα στο μέγεθος παλάμης. Η ανθοφορία του είναι διακριτική την άνοιξη και ο καρπός του είναι μια αγκαθωτή σφαίρα που απελευθερώνει σπόρους όταν ανοίγει. Για τη σωστή ανάπτυξή του χρειάζεται ηλιόλουστες περιοχές, υγρά εδάφη και συχνό πότισμα.

Σχόλια
