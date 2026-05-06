Νέο διαδικτυακό εργαλείο εντοπίζει πού ήταν το σπίτι σας πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

Snapshot Το διαδικτυακό εργαλείο Paleolatitude επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίσουν τη θέση οποιουδήποτε σημείου της Γης πριν από εκατομμύρια χρόνια, βασιζόμενο σε μαγνητικά σήματα από βράχους.

Το εργαλείο βασίζεται στην ανάλυση της γωνίας του μαγνητικού πεδίου της Γης για να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος σχηματισμού των βράχων.

Η αναβάθμιση του μοντέλου περιλαμβάνει νέα δεδομένα για θαλάσσιες μαγνητικές ανωμαλίες και κινήσεις μικρών τεκτονικών πλακών, καθώς και αρχαίων ηπείρων που έχουν ενσωματωθεί σε οροσειρές.

Χρήστες μπορούν να βλέπουν την μετατόπιση τοποθεσιών από την εποχή της υπερηπείρου Παγγαίας, η οποία υπήρχε πριν από περίπου 320 εκατομμύρια χρόνια

Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε πως κάποτε το μοντέλο πάνω στον πλανήτη γη, ήταν μία ήπειρος και θάλασσα.

Σταδιακά και σε πορεία δισεκατομμυρίων χρόνων, η ενιαία στεριά διασπάστηκε στις ηπείρους, που κι εκείνες με τη σειρά τους, μεταμορφώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων.

Τώρα αν κάποια στιγμή αναρωτηθήκατε πώς μπορεί να ήταν το μέρος όπου ζείτε σήμερα, πριν από εκατομμύρια χρόνια, τα νέα είναι ευχάριστα, μπορείτε να το βρείτε.

Ένα αναβαθμισμένο διαδικτυακό εργαλείο που ονομάζεται Paleolatitude, κατασκευάστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια, από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δουν την ιστορία οποιουδήποτε σημείου του πλανήτη στο παρελθόν.

Για να μπορέσουν οι ερευνητές να ανακατασκευάσουν το αρχαίο κλίμα ή να μάθουν για την προϊστορική ζωή με βάση τα ίχνη που βρέθηκαν σε βράχους, πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονταν αυτά τα δείγματα τη στιγμή του σχηματισμού τους.

Αξιοποιώντας μαγνητικά σήματα σε βράχους από όλο τον κόσμο, η ομάδα μπόρεσε να δημιουργήσει ένα εργαλείο που έδειξε πώς οι χερσαίες μάζες έχουν μετακινηθεί από την αρχή της τρέχουσας γεωλογικής εποχής.

Περιγράφοντας αυτή την προσέγγιση σε μια δήλωση, ο συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ Bram Vaes από το ερευνητικό ινστιτούτο CEREGE εξήγησε ότι «η γωνία που σχηματίζεται από το μαγνητικό πεδίο της Γης και την επιφάνεια της Γης αλλάζει σταδιακά από τους πόλους προς τον ισημερινό και επομένως συνδέεται με το γεωγραφικό πλάτος. Και πολλά πετρώματα περιέχουν μαγνητικά ορυκτά που «κατέγραψαν» την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου σε εκείνη τη θέση όταν σχηματίστηκε ο βράχος».

«Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτό, μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιο γεωγραφικό πλάτος σχηματίστηκε ένας τέτοιος βράχος».

Για να αναβαθμίσουν το μοντέλο, οι ερευνητές ενσωμάτωσαν νέα δεδομένα για τις θαλάσσιες μαγνητικές ανωμαλίες που βοηθούν στην αποκάλυψη των κινήσεων των μεγάλων τεκτονικών πλακών. Περιελάμβαναν επίσης τις κινήσεις μικρών τεκτονικών πλακών και αρκετών «χαμένων ηπείρων» που «διπλώθηκαν» σε οροσειρές στη Μεσόγειο και την Ασία.

Για παράδειγμα, η αρχαία ξηρά της Αργολάνδης αποκόπηκε από τη Δυτική Αυστραλία πριν από περίπου 155 εκατομμύρια χρόνια και τώρα είναι θαμμένη στα υψίπεδα της Ινδονησίας. Ομοίως, μια αρχαία ήπειρος που ονομάζεται Greater Adria χωρίστηκε από τη Βόρεια Αφρική πριν από περισσότερα από 200 εκατομμύρια χρόνια, πριν κατακλυστεί από τα βουνά της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Οι χρήστες του εργαλείου μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε τοποθεσία στη Γη και να μάθουν πώς έχει μετατοπιστεί το γεωγραφικό πλάτος της από την εποχή της υπερηπείρου Παγγαίας.

Η Παγγαία, που υπήρχε πριν από περίπου 320 εκατομμύρια χρόνια, περιελάμβανε όλες τις μεγάλες χερσαίες μάζες εκτός από τη Σιβηρία και τμήματα της Κίνας, και περιβαλλόταν από έναν μόνο ωκεανό που ονομαζόταν Πανθάλασσα.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό PLOS One.