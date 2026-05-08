Γυναίκα με 25 προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι να αλλάζει ανάμεσά τους μέσα σε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η διασχιστική διαταραχή ταυτότητας είναι μια ψυχική πάθηση κατά την οποία «δύο ή περισσότερες ξεχωριστές προσωπικότητες ελέγχουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές»

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Μπο Χούπερ διαγνώστηκε με διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (DID) σε ηλικία 19 ετών και αντιμετωπίζει έως και 30 διαφορετικές προσωπικότητες.
  • Η διαταραχή προκαλεί εναλλαγές προσωπικότητας που συνοδεύονται από απώλειες μνήμης και αποπροσανατολισμό, με έως και 10 αλλαγές ημερησίως.
  • Ορισμένες προσωπικότητες της Χούπερ έχουν διαφορετικές ηλικίες, φύλα και χαρακτηριστικά, όπως ένα έξιχρονο κορίτσι και μια 19χρονη με αυτοπεποίθηση.
  • Μια επικίνδυνη προσωπικότητα, που στο παρελθόν προκαλούσε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, πλέον ελέγχεται καλύτερα μέσω θεραπείας.
  • Η Χούπερ επιδιώκει να ενημερώσει το κοινό και να καταρρίψει τους μύθους γύρω από τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας.
Μια γυναίκα που πάσχει από διασχιστική διαταραχή ταυτότητας (DID) μίλησε ανοιχτά για τη ζωή με τη σπάνια ψυχική διαταραχή, περιγράφοντας πόσο «σοκαριστικό» και «αποπροσανατολιστικό» είναι να αλλάζει ανάμεσα στις διαφορετικές προσωπικότητες που συνυπάρχουν μέσα της.

Η Μπο Χούπερ διαγνώστηκε με DID σε ηλικία 19 ετών και αντιμετωπίζει απώλειες μνήμης, μετατραυματικό στρες (PTSD), έντονα flashbacks και δεκάδες διαφορετικές «alter personalities» – εναλλακτικές προσωπικότητες – ανάμεσά τους ένα εξάχρονο κορίτσι που «λατρεύει το Πάσχα» και μια 19χρονη γυναίκα που αποτελεί, όπως λέει, την «ενσάρκωση της αυτοπεποίθησης».

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η διασχιστική διαταραχή ταυτότητας είναι μια ψυχική πάθηση κατά την οποία «δύο ή περισσότερες ξεχωριστές προσωπικότητες ελέγχουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές». Οι εναλλαγές αυτές συχνά προκαλούν κενά μνήμης.

Η διάγνωση της Χούπερ ήρθε το 2017, έπειτα από μια σειρά συμπτωμάτων που – όπως πιστεύεται – συνδέονται με τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Αφού μίλησε με τη μητέρα της και επισκέφθηκε ψυχίατρο, επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από τη διαταραχή.

Μιλώντας στη σειρά Honesty Box του LADbible Stories, η ίδια εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει όταν «αλλάζει» προσωπικότητα.

«Είναι σαν να χάνεις τις αισθήσεις σου»

«Για μένα είναι σαν να αποκοιμιέσαι ή σαν να λιποθυμάς. Χάνεις τη συνείδησή σου. Η διαφορά είναι ότι αντί να πέσω κάτω, σηκώνομαι και κάνω κάτι άλλο χωρίς να το θυμάμαι μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, η επιστροφή στην πραγματικότητα μετά από μια εναλλαγή προσωπικότητας είναι συχνά εξαιρετικά μπερδεμένη.

«Είναι πάντα πολύ παράξενο να επιστρέφεις και να συνειδητοποιείς ότι φοράς άλλα ρούχα ή ότι έχεις βαφτεί χωρίς να το θυμάσαι. Με τον καιρό αρχίζεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια», είπε.

Η ίδια εκτιμά πως διαθέτει περίπου 25 έως 30 διαφορετικές προσωπικότητες, αν και – όπως τονίζει – αυτό είναι κάτι που ακόμη επεξεργάζεται μέσα από τη θεραπεία.

«Έχουν διαφορετικές ηλικίες, φύλα και σεξουαλικότητες», εξήγησε.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που περιγράφει είναι η Λέιλα, ένα κορίτσι έξι ετών.

«Θα είναι πάντα έξι. Αγαπά το Πάσχα και ό,τι αθώο. Είναι η προσωποποίηση της παιδικότητας», ανέφερε.

Από την άλλη υπάρχει η Τρέισι, μια 19χρονη προσωπικότητα που – όπως λέει – αντιπροσωπεύει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικότητα.

«Είναι αυτή που θέλει να διασκεδάσει, να κοινωνικοποιηθεί και να αφεθεί ελεύθερη, γιατί εγώ είμαι αρκετά ντροπαλή», σημείωσε.

Έως και 10 εναλλαγές προσωπικότητας μέσα σε μία ημέρα

Η Χούπερ αποκάλυψε ότι, ανάλογα με την ψυχολογική της κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί να αλλάξει προσωπικότητα έως και δέκα φορές μέσα σε μία ημέρα. Άλλες φορές, αντίθετα, μπορεί να περάσουν μήνες χωρίς κανένα επεισόδιο.

Παράλληλα μίλησε και για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη προσωπικότητα, την οποία αποκαλεί «persecutor alter» – μια προσωπικότητα που στο παρελθόν επιχειρούσε να τη βλάψει.

«Το έκανε από φόβο και εσωτερικό πόνο. Όταν ήμουν έφηβη, προσπαθούσε συχνά να πέσει από γέφυρες ή να βγει στον δρόμο μπροστά σε αυτοκίνητα», αποκάλυψε.

Όπως εξηγεί, οι φίλοι της ήταν εκείνοι που την συγκρατούσαν κάθε φορά.

«Δεν της αρέσει που μοιράζεται το ίδιο σώμα μαζί μου. Όταν ήμασταν έφηβες, ξεσπούσε πάνω μου. Τώρα όμως έχει ηρεμήσει περισσότερο και μπορεί να ελέγχει τον εαυτό της», ανέφερε.

Η ίδια επιθυμεί μέσα από τη δημόσια εξομολόγησή της να καταρρίψει τους μύθους γύρω από τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, μια ψυχική πάθηση που – όπως λέει – εξακολουθεί να παρεξηγείται βαθιά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

