Το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου σε ξένη σειρά - Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Μία ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς το τραγούδι της «Καταζητείται» του 2001, ακούστηκε σε επεισόδιο της ξένης σειράς «Φίλοι και Γείτονες» που προβάλλεται μέσα από την πλατφόρμα του Apple TV+.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως από το πρωί δεχόταν συνεχώς μηνύματα και tags από followers που εντόπισαν το τραγούδι στη σειρά.

«Παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς», ακούγεται να λέει στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανώς ενθουσιασμένη από το γεγονός.

Το στιγμιότυπο από τη σειρά

Το «Καταζητείται» ακούγεται σε σκηνή πάρτι πάνω σε σκάφος, στο τελευταίο επεισόδιο της ξένης σειράς «Φίλοι και Γείτονες» που προβάλλεται στο Apple TV+ και στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζον Χαμ.

Την ώρα που οι πρωταγωνιστές βρίσκονται στο party, το γνωστό τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου παίζει στο background της σκηνής, με το συγκεκριμένο απόσπασμα να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

