Αλλάζει η διάρκεια της ημέρας: Γιατί θα έχουμε... 25ώρο στο μέλλον

Όλοι έχουμε τις ίδιες 24 ώρες μέσα στην ημέρα, όμως σύντομα μπορεί να έχουμε 25 ώρες. Η τελευταία επιστημονική έρευνα προβλέπει ότι οι ημέρες των 25 ωρών ίσως βρίσκονται καθ’ οδόν, με τη Σελήνη να ευθύνεται για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά μας.

Έχουμε ήδη αρκετά να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά το μέλλον του πλανήτη. Προσομοιώσεις για το τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται, μαζί με τις προειδοποιήσεις του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο για την κλιματική αλλαγή, σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα για την κατεύθυνση των σημερινών τάσεων.

Τώρα, επιστήμονες προβλέπουν ότι η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται, πράγμα που σημαίνει ότι οι ημέρες μας μπορεί να μεγαλώνουν.

Η αιτία φαίνεται να είναι η βαρυτική σχέση μεταξύ Γης και Σελήνης.

Καθώς οι ωκεανοί και ο θαλάσσιος πυθμένας δημιουργούν τριβή πάνω στις παλιρροϊκές εξογκώσεις που προκαλεί η βαρύτητα της Σελήνης, μέρος της ενέργειας περιστροφής μεταφέρεται μακριά από τη Γη. Παράλληλα, η Σελήνη επιταχύνεται ελαφρώς και απομακρύνεται περίπου 3,8 εκατοστά κάθε χρόνο.

Το καθαρό αποτέλεσμα στη διάρκεια της ημέρας είναι μια αύξηση περίπου 2,3 χιλιοστών του δευτερολέπτου ανά αιώνα, σημειώνουν οι ερευνητές.

Αυτό μπορεί να ακούγεται αμελητέο, όμως η NASA αναφέρει ότι έχει «συσσωρευτικό αποτέλεσμα» στον πλανήτη με την πάροδο του χρόνου, που αντιστοιχεί σε περίπου 40 δευτερόλεπτα “χαμένα” μέσα σε έναν αιώνα και αφήνει τη Γη περίπου μία ώρα «πίσω» μέχρι το τέλος της χιλιετίας.

Όπως αναφέρει η Daily Express, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μια ημέρα 25 ωρών θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα σε περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Γη δεν επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό. Οι επιστήμονες αναφέρονται σε αυτό που περιγράφουν ως «μη παλιρροϊκές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής», συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της τήξης των πολικών πάγων, ως παράγοντες που καθιστούν τις ακριβείς μακροπρόθεσμες προβλέψεις «αδύνατες».

Ο Σουρέντρα Αντάικι της NASA δήλωσε: «Μέσα σε μόλις 100 χρόνια, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει το κλιματικό σύστημα σε τέτοιο βαθμό, ώστε βλέπουμε την επίδραση ακόμη και στον τρόπο που περιστρέφεται ο πλανήτης».

Για να διαχειριστούν τη διαφορά ανάμεσα στον ατομικό χρόνο και την πραγματική περιστροφή της Γης, το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί τα δίσεκτα δευτερόλεπτα. Πρόκειται για περιστασιακές προσαρμογές ενός δευτερολέπτου στον Συντονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο, ώστε τα ρολόγια μας να παραμένουν ευθυγραμμισμένα με την κίνηση του πλανήτη.

Μια μελέτη με χρηματοδότηση της NASA διαπίστωσε επίσης ότι η ανακατανομή μεγάλων μαζών, όπως ο πάγος και το νερό, μπορεί να επιβραδύνει την περιστροφή της Γης. «Αυτές οι μετατοπίσεις μάζας προκαλούν ταλάντωση του πλανήτη καθώς περιστρέφεται και μετατοπίζουν τον άξονά του, ένα φαινόμενο που ονομάζεται πολική κίνηση», αναφέρει η μελέτη.

«Επίσης προκαλούν επιβράδυνση της περιστροφής της Γης, κάτι που μετριέται μέσω της επιμήκυνσης της ημέρας. Και τα δύο έχουν καταγραφεί από το 1900».

Παρότι θεωρούμε ότι θα έχουμε φύγει από τη ζωή πολύ πριν φτάσουμε σε ημέρα 25 ωρών, παραμένει μια εντυπωσιακή ματιά στο πού μπορεί να οδηγούνται τα πράγματα.