Εταιρεία δοκίμασε την 4ήμερη εργασία, πέτυχε και το πήγε λίγο παραπέρα: 32 ώρες, όποιες μέρες θες

Η συζήτηση για τη μείωση της εργάσιμης εβδομάδας συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη, καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις εξερευνούν νέες φόρμουλες για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της παραγωγικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια μικρή βρετανική συμβουλευτική εταιρεία, η Lumen αποφάσισε να πάει πέρα από τη δημοφιλή εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών και να επενδύσει σε ένα ακόμη πιο ευέλικτο σύστημα, επιτρέποντας στους υπαλλήλους της να εργάζονται και τις επτά ημέρες της εβδομάδας, αλλά με πλήρη ελευθερία να αποφασίζουν πότε θα το κάνουν.

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