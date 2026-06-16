Γρεβενά: Συνελήφθη 34χρονος για υπόθεση αρπαγής ανήλικης

Snapshot Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για αρπαγή 15χρονης μετά από καταγγελία μητέρας της

Η ανήλικη εντοπίστηκε σώα και αβλαβής στη Νάουσα μαζί με τον συλληφθέντα.

Το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών διερευνά τις συνθήκες της αρπαγής και συλλέγει μαρτυρίες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα παρόμοια περιστατικά για την προστασία των παιδιών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές στα Γρεβενά, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αρπαγής ανήλικης. Η ανήλικη εντοπίστηκε μετά από καταγγελία της μητέρας της, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται ενδελεχώς από το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών προχώρησαν στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση αρπαγής 15χρονης κοπέλας από την περιοχή των Γρεβενών. Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα της ανήλικης, η οποία ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνιση της κόρης της.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 15χρονη στην πόλη της Νάουσας, όπου βρισκόταν μαζί με τον 34χρονο. Η ανήλικη βρέθηκε σώα και αβλαβής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διασαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών να συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του.