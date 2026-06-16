Τζο Μπάιντεν στο CNN: Ποια υπόσχεση έδωσε στον γιο του λίγο πριν πεθάνει από καρκίνο

Snapshot Ο Μπο Μπάιντεν ζήτησε από τον πατέρα του Τζο Μπάιντεν να του υποσχεθεί ότι δεν θα παραιτηθεί από την πολιτική μετά τον θάνατό του από καρκίνο το 2015.

Ο Τζο Μπάιντεν τήρησε την υπόσχεσή του και παρέμεινε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έως το 2017.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει βιώσει πολλές προσωπικές τραγωδίες, όπως τον θάνατο της πρώτης συζύγου και κόρης του σε τροχαίο το 1972 και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το 2025, ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο στον προστάτη που έχει κάνει μετάσταση στα οστά. Snapshot powered by AI

Μία συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο πρώην πρόεδρος την Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, σε συνέντευξη που έδωσε στο CNN και τον Τζέι Λένο.

Ο πρώην πρόεδρος μίλησε μεταξύ άλλων και για το θάνατο του γιου του, Μπο Μπάιντεν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο στο κεφάλι το 2015, σε ηλικία 46 ετών. Ο ίδιος, εκείνη την περίοδο ήταν Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, στο πλευρό του Μπαράκ Ομπάμα.

Όπως εξομολογήθηκε στον δημοσιογράφο Τζέι Λένο, πριν το θάνατό του γιου του Beau, είχαν μία σημαντική κουβέντα οι δυο τους. Ο Beau του ζήτησε να μην παραιτηθεί μετά τον θάνατό του, γιατί ήταν κάτι που το γνώριζε ότι θα ήθελε να κάνει. Μάλιστα, του ζήτησε να του δώσει τον λόγο του ως ένας Biden ότι δεν θα παραιτηθεί από τη δημόσια ζωή και θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα, κάτι που τήρησε και παρέμεινε αντιπρόεδρος έως το 2017.

Όπως εξήγησε, ο γιος του σε συνάντηση που είχαν πριν νοσηλευτεί για τελευταία φορά, του ζήτησε να τον κοιτάξει στα μάτια και να του υποσχεθεί ότι δεν θα παραιτηθεί μετά τον θάνατό του. Όταν τον είδε να διστάζει, του ζήτησε να του δώσει τον λόγο του και να συνεχίσει τη ζωή στην πολιτική.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη New Yorker, ο Τζο Μπάιντεν είχε εξομολογηθεί ότι μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του και της μικρής του κόρης, είχε πέσει σε κατάθλιψη και δυσκολευόταν να σηκωθεί από το κρεβάτι. Είχε αποτραβηχτεί από κάθε κοινωνική εκδήλωση που θα τον βοηθήσει να εξελίξει την πολιτική του καριέρα και είχε αφοσιωθεί στα παιδιά του. Ο θάνατος του γιου του ήταν ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο, κάτι που δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ του, και πολύ συχνά αναφερόταν σε εκείνον στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι ο καρκίνος εκδηλώθηκε κατα την περίοδο που υπηρέτησε ως στρατιώτης στον πόλεμο του Ιράκ, εξαιτίας των τοξικών αερίων που εισέπνευσαν.

Η τραγική ζωή του Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν έχει περάσει μία πολυτάραχη ζωή, γεμάτη με τραγωδίες τόσο στον προσωπικό όσο και στον πολιτικό τομέα.

Το 1972, όταν ήταν 30 χρονών, έχασε σε τροχαίο δυστύχημα την πρώτη του σύζυγο, Neilia Biden και την 13 μηνών κόρη τους, Naomi. Οι δύο γιοι του, ηλικίας 4 και 2,5 ετών, που βρίσκονταν στο αμάξι, τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το 1987–1988 αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την πρώτη του προεδρική εκστρατεία μετά από κατηγορίες για λογοκλοπή.

Λίγο αργότερα υποβλήθη σε δύο σοβαρές επεμβάσεις λόγω ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Το 2015 πέθανε ο μεγαλύτερος γιος του, Beau Biden, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Ο ίδιος έχει περιγράψει αυτή την περίοδο ως μία από τις πιο οδυνηρές της ζωής του.

Ο δεύτερος γιος του, Hunter, έμπαινε διαρκώς στο στόχαστρο των media εξαιτίας της πολυάραχης ζωής του εξαιτίας της σχέσης του με τα ναρκωτικά και το αλκόολ

Το 2021, ενώ ο ίδιος ήταν πλέον πρόεδρος των ΗΠΑ, δέχθηκε σφοδρή κριτική για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και τις χαοτικές σκηνές στην Καμπούλ, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Το 2023, μπήκε στο στόχαστρο ερευνών εξαιτίας κατηγοριών ότι κρατούσε διαβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν σε χώρους που χρησιμοποιούσε μετά τη θητεία του ως αντιπρόεδρος.

Το 2024 παοσύρθηκε από την πολιτική κούρσα για την διεκδίκηση της δεύτερης θητείας ως πρόεδρος των ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για την υγεία του.

Το 2025 διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο στον προστάτη με μετάσταση στα οστά.

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