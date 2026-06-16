Δαβαράκης για Γιωτόπουλο: «17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;»

Snapshot Ο Άρης Δαβαράκης αναφέρεται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου για 17 δολοφονίες ως ηγετικό μέλος της «17 Νοέμβρη».

Στο σπίτι του Γιωτόπουλου βρέθηκαν σημειώσεις που συνέβαλαν στην καταδίκη του για τη δολοφονία του Κωστή Περατικού.

Ο Γιωτόπουλος έχει εκτίσει σχεδόν 24 χρόνια φυλάκισης από την ποινή των 25 ετών που προβλέπει ο νόμος για ισόβια στην Ευρώπη.

Ο Δαβαράκης ζητά την πλήρη έκτιση της ποινής των 25 ετών χωρίς καμία μείωση, επισημαίνοντας το βάρος των εγκλημάτων του και τις επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων.

Στην ανάρτησή του, ο Δαβαράκης απαντά και στην Έλενα Ακρίτα, αναφερόμενος σε παλιές προσωπικές αναμνήσεις με την οικογένεια Περατικού. Snapshot powered by AI

Η ανάρτηση του στιχουργού και δημοσιογράφου Άρη Δαβαράκη για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, στην οποία κάνει αναφορά στον Κωστή Περατικό και στα ευρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου, έφερε ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση της δολοφονίας του εφοπλιστή.

Στο ίδιο κείμενο, ο Δαβαράκης συνδέει την υπόθεση με την ποινή που εκτίει ο Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια ως ηγετικό στέλεχος της «17 Νοέμβρη».



«Τον πιάσανε και καταδικάστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορές ισόβια. Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαίνουν 25 χρόνια φυλακή.

Ο Γιωτόπουλος έχει εκτίσει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτό ξαναμπήκε μέσα μέχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρώσει. Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρονιά ποινή;» αναρωτιέται στην ανάρτησή του.

Στο τέλος της ανάρτησής του απευθύνεται στην Έλενα Ακρίτα με αφορμή τα όσα δήλωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου σημειώνοντας «θα τη θυμάσαι τη Λία από τις τότε παρέες. Τριών και πέντε ήταν τα παιδάκια της τότε...»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άρη Δαβαράκη την οποία συνοδεύει με φωτογραφία του Κωστή Περατίκου:

«Αυτός είναι ο Κωστής Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φίλος πολλών και δικός μου. Στο σπίτι του Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι «σημειώσεις» για τη δολοφονία του, εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματία. Ο Κωστής ήταν πατέρας δύο πολύ μικρών τότε παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου, από τον γάμο του με την παιδική φίλη Λία Ρακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορεί και να τη γλίτωνε αν δεν είχαν βρεθεί στο σπίτι του οι «σημειώσεις» οι σχετικές με τον Κωστή. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη.

Τον πιάσανε και καταδικάστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορές ισόβια. Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαίνουν 25 χρόνια φυλακή. Ο Γιωτόπουλος έχει εκτίσει σχεδόν 24 χρόνια, γι’ αυτό ξαναμπήκε μέσα μέχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρώσει. Δεκαεπτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;

Όχι, λέει η «Αριστερά». Είναι γέρος άνθρωπος. Είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει από τη φυλακή τη μέρα που θα συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λέει ο νόμος και όχι νωρίτερα. Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Πόσοι γονείς, πόσα ανήλικα, πόσοι αγαπημένοι, πόσοι φίλοι κι αδέρφια; Είμαστε αμέτρητοι.

Και θέλουμε το νόμιμο: 25 χρόνια φυλακή συμπληρωμένα. Όπως λέει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Όχι θανατική ποινή. Όχι στα απόλυτα ισόβια. 25 χρόνια. Ούτε μια μέρα λιγότερη όμως.

(Έλενα Ακρίτα - θα τη θυμάσαι τη Λία από τις τότε παρέες. Τριών και πέντε ήταν τα παιδάκια της τότε...)

Διαβάστε επίσης