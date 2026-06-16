Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού με χειροπέδες στα χέρια

Μεταγωγή στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισης του και την επιστροφή του στη φυλακή

Snapshot Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της οργάνωσης «17 Νοέμβρη», επέστρεψε στη φυλακή μετά την αναίρεση της αποφυλάκισής του από τον Άρειο Πάγο.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου βασίστηκε στην εισαγγελική θέση ότι για πολυϊσοβίτες απαιτείται πραγματική έκτιση τουλάχιστον 25 ετών για υφ’ όρον απόλυση.

Η προηγούμενη απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών επανήλθε σε ισχύ με την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Το αίτημα υφ’ όρον απόλυσης του Γιωτόπουλου θα εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Η μεταφορά του Γιωτόπουλου στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και διανυκτέρευσε στη ΓΑΔΑ πριν επιστρέψει στον Κορυδαλλό. Snapshot powered by AI

Με χειροπέδες στα χέρια αποχώρησε από τη ΓΑΔΑ λίγο πριν τις 8 το πρωί της Τρίτης ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά

Η μεταφορά του στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ η επιστροφή του στο Κορυδαλλό έρχεται μετά την αναίρεση του βουλεύματος αποφυλάκισής του από τον Άρειο Πάγο.

Λίγο πριν τις 09:30, βγήκε και πάλι με χειροπέδες στα χέρια από την Εισαγγελία Εφετών με σκοπό να μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διανυκτέρευσε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ από όπου έφυγε νωρίς σήμερα το πρωί, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στον Κορυδαλλό, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του πριν από 25 ημέρες.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι το βούλευμα της αποφυλάκισης πρέπει να αναιρεθεί, υιοθετώντας την εισαγγελική θέση ότι στην περίπτωσή του έπρεπε να εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους πολυϊσοβίτες κρατούμενους.

Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά βασίστηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, για την εξέταση αιτήματος υφ’ όρον απόλυσης απαιτείται πραγματική έκτιση τουλάχιστον 25 ετών, όπως προβλέπει ο νόμος 4855/2021.

Μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη απορριπτική κρίση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, γεγονός που οδήγησε στην επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, η οποία θα αποφανθεί εκ νέου για το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του.

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