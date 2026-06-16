Γιωτόπουλος: Επέστρεψε στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι ζήτησε

Snapshot Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την αναίρεση της απόφασης που είχε εγκρίνει την αποφυλάκισή του.

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Ο Γιωτόπουλος παρέμεινε προσωρινά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής λόγω εκκρεμοτήτων με την έκδοση του νέου φυλακιστηρίου.

Σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στη συνέχεια επέστρεψε στο ίδιο κελί στην Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Το μόνο αίτημά του ήταν να επιστρέψει στο κελί του και να ξεκουραστεί. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε ανοίξει τον δρόμο για την αποφυλάκισή του.

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκισης του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Ο Γιωτόπουλος μετέβη το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου στον Κορυδαλλό, προκειμένου να τεθεί εκ νέου υπό κράτηση. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε άμεσα, καθώς υπήρξαν εκκρεμότητες με την έκδοση του νέου φυλακιστηρίου.

Μέχρι να διευθετηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα, παρέμεινε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις αναγκαίες δικαστικές ενέργειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου οδηγήθηκε στο ίδιο κελί στην Ε’ πτέρυγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που ζήτησε ήταν να επιστρέψει στο κελί του και να ξεκουραστεί.

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