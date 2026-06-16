Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής της φορολογικής δήλωσης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE με χρήση κωδικών taxisnet και περιλαμβάνει τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 ανά περίπτωση.
  • Η έκπτωση φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 4% για υποβολές μέχρι 15 Μαΐου, μειώνεται σε 3% για υποβολές μέχρι 15 Ιουνίου και σε 2% έως την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.
  • Οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί με οφειλές γίνονται αυτοματοποιημένα, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις είναι δυνατή έως τις 15 Ιουλίου 2026 και διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.
  • Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης και η σωστή δήλωση IBAN είναι απαραίτητες για γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση οφειλών και επιστροφών φόρου.
Snapshot powered by AI

Για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3) μέσω της πλατφόρμας myAADE, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας (taxisnet) στο aade.gr/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3, επιλέξτε «Εισαγωγή», συμπληρώστε τα στοιχεία, ελέγξτε τις προσυμπληρωμένες πληροφορίες και πατήστε «Οριστική Υποβολή».

Βήμα-βήμα η υποβολή

Είσοδος: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του myAADE, επιλέξτε "Εφαρμογές" > "Φορολογικές Υπηρεσίες" > "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ".

Επιλογή Έτους: Επιλέξτε το τρέχον φορολογικό έτος.

Συμπλήρωση: Συμπληρώστε το έντυπο Ε1 και, αν απαιτείται, το Ε2 (μίσθωση ακινήτων) ή Ε3 (επιχειρηματική δραστηριότητα).

Έλεγχος & Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία (εισοδήματα, παρακρατηθέντες φόροι, IBAN) και επιλέξτε "Οριστική Υποβολή".

Εκκαθάριση: Μετά την οριστική υποβολή, εκδίδεται άμεσα η «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (εκκαθαριστικό).

Σημαντικές Σημειώσεις:

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση, αλλά με ξεχωριστά εκκαθαριστικά.

Σε περίπτωση θανάτου, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά από τους κληρονόμους.

Η εφαρμογή επιτρέπει την τροποποίηση της δήλωσης (τροποποιητική) εντός της προθεσμίας.

Πώς θα πάρετε έκπτωση 3%

Φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και διαδικασίες επιστροφής

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

17:19LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά το διαφημιστικό spot για το Μουντιάλ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου - Οργή στο Ισραήλ, οι Αμερικάνοι αρνήθηκαν να τους δώσουν το κείμενο του Μνημονίου με το Ιράν

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ελλάδα - Στα Χανιά ο Πλεύρης με την υπεύθυνη της Κομισιόν

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην Εντατική του Νοσοκομείου Ηρακλείου 13χρονος και 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβολο Διπλωματίας: O Μερτς δώρισε στον Τραμπ ένα μπλουζάκι με το λογότυπο «Trump 47» - Βίντεο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι μετά από ατυχήματα με πατίνια

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Γιατί αποτυγχάνουν οι ουκρανικοί πύραυλοι και τα drones απέναντι στη ρωσική αεράμυνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί

16:30LIFESTYLE

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G7: Συνομιλίες για την εκεχειρία στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Τραμπ - Τι «έπιασαν» τα καυτά μικρόφωνα - «Όπως πέφτουν τα καύσιμα θα πέσουν τα πάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος είχε απειλήσει με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δαβαράκης για Γιωτόπουλο: «17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ