Το μυστικό ενός χαμένου κόσμου: Πώς ένας σπάνιος μετεωρίτης ξαναγράφει την ιστορία του πλανήτη μας

Snapshot Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μετεωρίτη NWA 12774, που παρέχει ισχυρή ένδειξη ύπαρξης αρχαίου πλανητικού εμβρύου πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο NWA 12774 ανήκει στην πολύ σπάνια κατηγορία των αγγριτών και περιέχει κρυστάλλους κλινοπυροξένης εμπλουτισμένους σε αλουμίνιο, που σχηματίστηκαν υπό εξαιρετικά υψηλές πιέσεις.

Οι πιέσεις σχηματισμού των κρυστάλλων υποδηλώνουν ότι το μητρικό σώμα του μετεωρίτη είχε ακτίνα τουλάχιστον 1.000 χιλιομέτρων, πιθανώς μέγεθος παρόμοιο με της Σελήνης ή του Άρη.

Η χημική σύσταση του αρχαίου σώματος διαφέρει σημαντικά από τη Γη και τον Άρη, υποδεικνύοντας τη μοναδικότητά του.

Η ανακάλυψη υποστηρίζει ότι το πρωιμό ηλιακό σύστημα ήταν πιο πυκνοκατοικημένο και ποικιλόμορφο, με πολλούς χαμένους πλανήτες να έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του σημερινού ηλιακού συστήματος. Snapshot powered by AI

Το ηλιακό μας σύστημα κρύβει θραύσματα ενός βίαιου και χαοτικού παρελθόντος, μεγάλο μέρος του οποίου έχει χαθεί για πάντα. Ωστόσο, μερικές φορές το διάστημα μας φέρνει εξαιρετικά στοιχεία με τη μορφή διαστημικών πετρωμάτων.

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ εντόπισε πρόσφατα αυτό που ίσως αποτελεί την ισχυρότερη μέχρι σήμερα ένδειξη ενός αρχαίου πλανητικού εμβρύου, ενός τεράστιου ουράνιου σώματος που περιφερόταν γύρω από τον νεογέννητο Ήλιο πριν από πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, προτού καταστραφεί ολοσχερώς σε μια τιτάνια σύγκρουση.

Η εντυπωσιακή αυτή ανακάλυψη προσφέρει μια νέα οπτική για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες που γνωρίζουμε σήμερα και υποδηλώνει ότι η αυγή του πλανητικού μας συστήματος ήταν πολύ πιο πυκνοκατοικημένη από εξαφανισμένους κόσμους.

Μετεωρίτης NWA 12774 και το μυστήριο των αγγριτών

Το κλειδί αυτής της συναρπαστικής επιστημονικής έρευνας βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά σπάνιο και πολύτιμο θραύσμα πετρώματος, με την ονομασία NWA 12774. Βρέθηκε στην άνυδρη άμμο της ερήμου Σαχάρα και ανήκει στην πολύ μικρή οικογένεια των αγγριτών, μία από τις σπανιότερες ομάδες μετεωριτών.

Αρκεί να αναφερθεί ότι, από τους πάνω από 80.000 μετεωρίτες που έχουν καταλογιστεί και μελετηθεί παγκοσμίως, μόνο λίγοι δεκάδες εμφανίζουν τα χημικά και δομικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας.

Οι αγγρίτες θεωρούνται πραγματικά «διαστημικά απολιθώματα», καθώς η δημιουργία τους ανάγεται στις πρώτες φάσεις της κοσμικής ιστορίας, λίγα μόλις εκατομμύρια χρόνια μετά την ανάφλεξη του Ήλιου μας. Η μελέτη ενός τέτοιου πετρώματος ισοδυναμεί με ένα άμεσο παράθυρο σε μια εποχή όπου η Γη δεν είχε ακόμη σχηματιστεί.

Τα χημικά μυστικά των κρυστάλλων κλινοπυροξένης

Αυτό που καθιστά τον μετεωρίτη NWA 12774 επαναστατικό αντικείμενο μελέτης δεν είναι μόνο η σπανιότητά του, αλλά και η συγκεκριμένη ορυκτολογική του σύσταση. Αναλύοντας την εσωτερική δομή του θραύσματος, οι ερευνητές εντόπισαν την παρουσία κρυστάλλων κλινοπυροξένης ιδιαίτερα εμπλουτισμένων σε αλουμίνιο.

Αυτή η χημική υπογραφή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί σαφή ένδειξη περιβάλλοντος σχηματισμού που υπέστη κολοσσιαία εσωτερική πίεση. Θερμοβαρομετρικοί υπολογισμοί των επιστημόνων δείχνουν ότι αυτοί οι κρύσταλλοι στερεοποιήθηκαν υπό πίεση που ξεπερνά τα 17,5 κιλομπάρ.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος αυτού του αριθμού, πρόκειται για πίεση πάνω από δεκαεπτά φορές μεγαλύτερη από αυτήν που καταγράφεται στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών της Γης, τη Τάφρο των Μαριανών.

Το μέγεθος του χαμένου κόσμου και η γέννηση του ηλιακού συστήματος

Τέτοιες ακραίες πιέσεις οδηγούν σε ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα: δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν δημιουργηθεί μέσα σε έναν συνηθισμένο μικρό ή μεσαίο αστεροειδή.

Η βαρύτητα που απαιτείται για να παραχθεί τέτοια συμπίεση στο εσωτερικό μανδύα προϋποθέτει ένα μητρικό σώμα γιγαντιαίων διαστάσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το αρχικό σώμα του μετεωρίτη θα πρέπει να είχε ακτίνα τουλάχιστον 1.000 χιλιομέτρων.

Επιπλέον, καθώς οι κρύσταλλοι που εξετάστηκαν διατηρούν ευαίσθητες μικροδομές που θα είχαν καταστραφεί αν παρέμεναν για πολύ χρόνο σε μεγάλα βάθη, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο αρχικός χαμένος κόσμος μπορεί να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, πλησιάζοντας το μέγεθος της Σελήνης ή ακόμη και του Άρη.

Η συνολική του χημική σύσταση, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά τόσο από τη Γη όσο και από τον Άρη, επιβεβαιώνοντας τη μοναδικότητα αυτού του αρχαίου ουράνιου σώματος.

Ένα πολύ πιο «γεμάτο» και ποικιλόμορφο πρώιμο ηλιακό σύστημα

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Earth and Planetary Science Letters, ανοίγουν νέα σενάρια για την πλανητική εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος.

Η ύπαρξη του NWA 12774 αποδεικνύει ότι το πρωταρχικό διαστημικό περιβάλλον φιλοξενούσε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ουράνιων σωμάτων από ό,τι σήμερα, τα οποία ακολούθησαν διαφορετικές και μέχρι τώρα άγνωστες εξελικτικές πορείες.

Πολλά από αυτά τα πλανητικά έμβρυα σχηματίστηκαν, συγκρούστηκαν, συγχωνεύτηκαν ή καταστράφηκαν μεταξύ τους μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, λειτουργώντας ως τα δομικά υλικά για τους πλανήτες που επέζησαν.

Η ανακάλυψη αυτή θέτει ένα συναρπαστικό ερώτημα στην επιστημονική κοινότητα: πόσοι «φαντασματικοί κόσμοι» συνέβαλαν στη δημιουργία του ηλιακού συστήματος που γνωρίζουμε και υποδηλώνει ότι πολλά ακόμη θραύσματα αυτών των χαμένων πλανητών μπορεί να παραμένουν κρυμμένα, μη αναγνωρισμένα, μέσα στις συλλογές μετεωριτών σε ολόκληρο τον πλανήτη.