Συναγερμός για μεγάλη ηλιακή κηλίδα - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

Τι είναι μια ηλιακή κηλίδα;

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Συναγερμός για μεγάλη ηλιακή κηλίδα - Πώς θα επηρεαστεί η Γη
WHAT THE FACT
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  • Μια μεγάλη ηλιακή κηλίδα εμφανίστηκε στο νοτιοανατολικό άκρο του Ήλιου και παρακολουθείται από το Solar Orbiter.
  • Παρά το μέγεθός της, η κηλίδα παρουσιάζει ασυνήθιστα ήρεμη συμπεριφορά χωρίς ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις.
  • Ηλιακές κηλίδες είναι ψυχρότερες περιοχές στη φωτόσφαιρα του Ήλιου με θερμοκρασία 3.500
  • 4.000 °C, σε σύγκριση με τους 5.500 °C στην υπόλοιπη επιφάνεια.
  • Οι ηλιακές κηλίδες λειτουργούν ως δείκτες της ηλιακής δραστηριότητας και σχετίζονται με ηλιακές εκλάμψεις και εκτινάξεις στεμματικής μάζας.
  • Οι εκτινάξεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη Γη προκαλώντας σέλαος, διαταραχές σε δορυφόρους, GPS και ηλεκτρικά δίκτυα.
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Η ηλιακή δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς μια μεγάλη ηλιακή κηλίδα εμφανίζεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Ήλιου. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη ότι η κηλίδα αυτή επρόκειτο να εμφανιστεί. Εδώ και αρκετές ημέρες, το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο Solar Orbiter (SolO) την παρακολουθούσε καθώς διέσχιζε την αθέατη πλευρά του Ήλιου.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο ανιχνευτής ακτίνων Χ του Solar Orbiter δεν κατέγραψε ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις από την περιοχή αυτή. Πρόκειται για μια ασυνήθιστα ήρεμη συμπεριφορά για μια τόσο μεγάλη ηλιακή κηλίδα. Ολόκληρη η ομάδα κηλίδων είναι περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη από τη Γη και, επομένως, μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα. Είναι ορατή με ειδικά κιάλια παρατήρησης εκλείψεων ή, ακόμη καλύτερα, μέσω προβολής της εικόνας του Ήλιου σε οθόνη ή τοίχο.

Τι είναι μια ηλιακή κηλίδα;

Μια ηλιακή κηλίδα είναι μια περιοχή της επιφάνειας του Ήλιου, γνωστής ως φωτόσφαιρα, η οποία εμφανίζεται προσωρινά πιο σκοτεινή από τις γύρω περιοχές. Παρότι μοιάζει με μαύρο σημάδι, στην πραγματικότητα δεν είναι σκοτεινή. Απλώς είναι ψυχρότερη και λιγότερο φωτεινή από το υπόλοιπο ηλιακό περιβάλλον.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της διαφοράς, η θερμοκρασία της επιφάνειας του Ήλιου φτάνει περίπου τους 5.500 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό μιας ηλιακής κηλίδας κυμαίνεται μεταξύ 3.500 και 4.000 βαθμών. Αν μπορούσαμε να αποσπάσουμε μια ηλιακή κηλίδα και να τη μεταφέρουμε στον νυχτερινό ουρανό, θα έλαμπε πιο έντονα ακόμη και από την πανσέληνο.

Όταν παρατηρείται από κοντά, μια ώριμη ηλιακή κηλίδα χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα:

Η σκιά (umbra): Είναι το κεντρικό τμήμα, το πιο σκοτεινό και ψυχρό, όπου το μαγνητικό πεδίο είναι κάθετο στην επιφάνεια και ιδιαίτερα ισχυρό.

Η παρασκιά (penumbra): Είναι η πιο φωτεινή περιοχή που περιβάλλει τη σκιά, με ινώδη μορφή και πιο κεκλιμένο μαγνητικό πεδίο.

Γιατί μας ενδιαφέρουν στη Γη;

Οι ηλιακές κηλίδες δεν αποτελούν απλώς ένα εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο. Λειτουργούν ως «θερμόμετρο» της δραστηριότητας του Ήλιου. Ο αριθμός τους αυξάνεται και μειώνεται ακολουθώντας έναν σχετικά σταθερό κύκλο περίπου 11 ετών.

Όσο περισσότερες κηλίδες υπάρχουν, τόσο πιο ενεργός είναι ο Ήλιος, γεγονός που αντιστοιχεί στη φάση του ηλιακού μέγιστου. Οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου πάνω από τις ηλιακές κηλίδες μπορούν να μπλεχτούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να σπάσουν και να επανασυνδεθούν βίαια.

Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, προκαλώντας ηλιακές εκλάμψεις και εκτινάξεις στεμματικής μάζας (CMEs). Όταν αυτές οι μαγνητικές καταιγίδες φτάνουν στη Γη, δημιουργούν το εντυπωσιακό φαινόμενο του σέλαος, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στους δορυφόρους, να επηρεάσουν τα συστήματα GPS και, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, να προκαλέσουν βλάβες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

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