Ήταν ένα τέρας: Απολίθωμα επιβεβαιώνει τις τρομακτικές διαστάσεις του μεγαλόδοντα

Snapshot Το 1978 ανακαλύφθηκε στη Δανία το μεγαλύτερο απολίθωμα σπονδύλων Μεγαλόδοντα που έχει βρεθεί ποτέ, με τον μεγαλύτερο σπόνδυλο να έχει διάμετρο 23 εκατοστά.

Το απολίθωμα υπέστη ζημιές το 1989 και θεωρήθηκε χαμένο, αλλά επανεντοπίστηκε και επανεξετάστηκε με σύγχρονη τεχνολογία από τον παλαιοντολόγο Bent Erik Kramer Lindow.

Η επιβεβαιωμένη διάμετρος του μεγαλύτερου σπονδύλου οδήγησε σε εκτίμηση μήκους του Μεγαλόδοντα στα 24,3 μέτρα, σχεδόν το μήκος δύο αστικών λεωφορείων.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι ο Μεγαλόδοντας είχε ευρύ φάσμα διατροφής, ενώ η εξαφάνισή του πιθανότατα σχετίζεται με κλιματικές αλλαγές του Νεογενούς.

Η έρευνα βασίστηκε στο πιο πλήρες δείγμα σπονδυλικής στήλης Μεγαλόδοντα και δημοσιεύτηκε στο Paleontologia Electronica. Snapshot powered by AI

Το 1978, στα ορυχεία αργίλου Gram της Δανίας, ανακαλύφθηκε ένα μοναδικό απολίθωμα: περίπου 20 σπόνδυλοι ενός Μεγαλόδοντα, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος είχε διάμετρο 23 εκατοστά — ο μεγαλύτερος σπόνδυλος Μεγαλόδοντα που έχει βρεθεί ποτέ. Αυτή η εύρεση έδωσε νέα διάσταση στην κατανόηση του τεράστιου μεγέθους και της κυριαρχίας του Otodus megalodon στις θάλασσες.

Το απολίθωμα, ωστόσο, αντιμετώπισε δυσκολίες. Το 1989, κατά τη μεταφορά του σε νέα αποθηκευτική εγκατάσταση, υπέστη σοβαρές ζημιές και θεωρήθηκε χαμένο. Η τύχη του άλλαξε όταν ο παλαιοντολόγος Bent Erik Kramer Lindow, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Δανίας, εντόπισε εκ νέου τα θραύσματα μέσα σε ένα κουτί με ανακατεμένα απολιθώματα. Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, το δείγμα επανεξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε σε Μεγαλόδοντα.

Ο καθηγητής Kenshu Shimada από το Πανεπιστήμιο DePaul του Σικάγο, πρώτος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η ανακάλυψη της σωστής κατάστασης των σπονδύλων ήταν καθοριστική. Η ακτίνα του μεγαλύτερου σπονδύλου, που φτάνει τα 11,5 εκατοστά, επιβεβαίωσε τη διάμετρο των 23 εκατοστών, όπως αρχικά είχε αναφερθεί. Η επιβεβαίωση αυτή αναπροσδιόρισε τις εκτιμήσεις για το μέγεθος του Μεγαλόδοντα, που εκτιμάται ότι έφτανε τα 24,3 μέτρα — σχεδόν όσο δύο αστικά λεωφορεία σε μήκος.

Ο Μεγαλόδοντας, όπως και οι σύγχρονοι καρχαρίες, διέθετε σκελετό από χόνδρο και όχι από οστά, γεγονός που καθιστά σπάνια την εύρεση ολοκληρωμένων απολιθωμάτων. Τα περισσότερα ευρήματα αφορούν δόντια, ενώ οι σπόνδυλοι διατηρούνται μόνο σε λίγες περιπτώσεις λόγω ασβεστοποίησης του χόνδρου. Με βάση το πιο πλήρες δείγμα σπονδυλικής στήλης, υπολογίζεται ότι ο Μεγαλόδοντας είχε περίπου 141 σπόνδυλους, γεγονός που επιτρέπει συγκρίσεις με τους σύγχρονους λευκούς καρχαρίες.

Μυστήρια εξαφάνισης και το τελευταίο γεύμα

Η μελέτη των σπονδύλων και των ιζημάτων που τους περιβάλλουν αποκάλυψε επίσης λέπια απολιθωμένου καρχαρία προσκυνητή στο εσωτερικό του σκελετού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Μεγαλόδοντας είχε ευρύ φάσμα διατροφής και δεν ήταν αποκλειστικά εξειδικευμένος θηρευτής. Η κατανόηση του μεγέθους και της βιολογίας του συμβάλλει στην καλύτερη εκτίμηση των αιτίων της εξαφάνισής του, που σχετίζονται πιθανώς με τις κλιματικές αλλαγές του Νεογενούς.

Παρά την εξαφάνισή του πριν από εκατομμύρια χρόνια, ο Μεγαλόδοντας παραμένει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος και έμπνευσης για την επιστημονική κοινότητα και τη δημοφιλή κουλτούρα. Η πρόσφατη επανεξέταση των σπονδύλων του παρέχει νέα δεδομένα για τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον του, ενώ αναδεικνύει τον Μεγαλόδοντα ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και επικίνδυνους θηρευτές που έχουν υπάρξει ποτέ.

*Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Paleontologia Electronica