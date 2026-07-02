Επιστήμονες αποκάλυψαν την ακριβή ημερομηνία που θα καταστραφεί η Γη

Snapshot Η Γη θα καταστραφεί όταν ο Ήλιος πεθάνει σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, κατά τη φάση του ερυθρού γίγαντα.

Ο εξωπλανήτης WD 1856 b, μέγεθος Δία, περιφέρεται πολύ κοντά σε έναν λευκό νάνο και είναι σημαντικά θερμότερος από ό,τι αναμενόταν.

Ο WD 1856 b επέζησε της φάσης ερυθρού γίγαντα πιθανώς παραμένοντας σε μακρινή τροχιά και μετακινήθηκε αργότερα κοντά στον λευκό νάνο λόγω βαρυτικής έλξης.

Η μελέτη του WD 1856 b μέσω του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb βοήθησε στην κατανόηση της μοίρας πλανητών μετά τον θάνατο των άστρων τους.

Η έρευνα δείχνει ότι κάποιοι πλανήτες μπορούν να επιβιώσουν δισεκατομμύρια χρόνια μετά τον θάνατο του μητρικού τους άστρου. Snapshot powered by AI

Η Γη θα καταστραφεί όταν ο Ήλιος μας πεθάνει, δηλαδή σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστρονόμους του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους στη Σκωτία, προσφέρει νέα στοιχεία για το τι συμβαίνει στους πλανήτες μετά τον θάνατο του άστρου γύρω από το οποίο περιφέρονται.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι ήταν σαν να χρησιμοποίησαν μια «μηχανή του χρόνου» για να ανακαλύψουν το μέλλον του Ηλιακού μας Συστήματος. Η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb των NASA/ESA/CSA για να παρατηρήσει έναν εξωπλανήτη στο μέγεθος του Δία, με την ονομασία WD 1856 b, καθώς περνούσε μπροστά από το «νεκρό» μητρικό του άστρο.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να μετρήσουν τη μάζα και τη θερμοκρασία του πλανήτη, ενώ εντόπισαν και την ατμόσφαιρά του. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο πλανήτης είναι «σημαντικά θερμότερος» από ό,τι αναμενόταν και κατέληξαν στο πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε σε τόσο κοντινή τροχιά γύρω από έναν λευκό νάνο.

Η ομάδα εξήγησε ότι ο Ήλιος, σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, θα εξαντλήσει το υδρογόνο στον πυρήνα του και θα διογκωθεί σε έναν ερυθρό γίγαντα, αποκτώντας διάμετρο πάνω από 100 φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή. Στη συνέχεια θα αποβάλει τα εξωτερικά του στρώματα και θα ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του ως λευκός νάνος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, ο Ερμής, η Αφροδίτη και πιθανότατα η Γη θα καταστραφούν κατά τη φάση του ερυθρού γίγαντα. Ωστόσο, η τύχη των πιο απομακρυσμένων πλανητών, ιδιαίτερα των γιγάντων αερίων, παραμένει αβέβαιη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη και η μελέτη πλανητών που περιφέρονται γύρω από τα υπολείμματα άστρων παρόμοιων με τον Ήλιο αποτελεί έναν τρόπο να κατανοήσουμε τι μπορεί να συμβεί στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα στο πολύ μακρινό μέλλον.

Ο WD 1856 b ανακαλύφθηκε το 2020 από επιστήμονες που χρησιμοποίησαν τον δορυφόρο TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) και το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer. Ο πλανήτης περιφέρεται γύρω από τον λευκό νάνο WD 1856+534, σε απόσταση περίπου 80 ετών φωτός από τη Γη.

Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Ράιαν ΜακΝτόναλντ από το Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, δήλωσε: «Ο πλανήτης είναι πραγματικά ασυνήθιστος. Έχει περίπου το μέγεθος του Δία, όμως ο λευκός νάνος γύρω από τον οποίο περιφέρεται έχει μέγεθος αντίστοιχο της Γης. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης είναι επτά φορές μεγαλύτερος από το άστρο του».

Όπως εξήγησε, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του WD 1856 b είναι η εξαιρετικά κοντινή τροχιά του γύρω από το άστρο του, σε απόσταση 50 φορές μικρότερη από εκείνη που χωρίζει τη Γη από τον Ήλιο. Ήταν ο πρώτος άθικτος πλανήτης που εντοπίστηκε να περιφέρεται τόσο κοντά σε έναν λευκό νάνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δρ ΜακΝτόναλντ, αν ο πλανήτης βρισκόταν εξαρχής σε αυτή την τροχιά, θα είχε καταστραφεί όταν το άστρο του μετατράπηκε σε ερυθρό γίγαντα. Έτσι, οι ερευνητές θέλησαν να εξηγήσουν πώς κατάφερε να επιβιώσει από τον θάνατο του άστρου και να καταλήξει στη σημερινή του θέση.

Η νέα μελέτη αξιοποίησε το James Webb για να παρακολουθήσει τον πλανήτη καθώς περνούσε μπροστά από το άστρο του σε μια λεγόμενη «εφαπτομενική διέλευση», κατά την οποία μόνο το ανώτερο τμήμα του πλανήτη κάλυπτε μέρος του άστρου.

Η παρατήρηση αυτή έδωσε μοναδικές πληροφορίες για τη μάζα και τη θερμοκρασία του πλανήτη, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι η μάζα του είναι τέσσερις έως έντεκα φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία.

Το φως του άστρου που διέσχισε την ατμόσφαιρα του πλανήτη αποκάλυψε στοιχεία για τη χημική σύστασή της. Παράλληλα, παρακολουθώντας την επιπλέον υπέρυθρη θερμότητα που εκπέμπει ο πλανήτης κατά τη διέλευσή του, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η θερμοκρασία του φτάνει περίπου τους 126 βαθμούς Κελσίου. Αυτό τους επέτρεψε να «γυρίσουν πίσω τον χρόνο» και να ανασυνθέσουν τη θερμική του ιστορία, προκειμένου να κατανοήσουν πώς έφτασε τόσο κοντά στον λευκό νάνο.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ο WD 1856 b βρέθηκε στη σημερινή του θέση. Υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη είναι ότι ο πλανήτης καταβροχθίστηκε από το άστρο του καθώς εκείνο πέθαινε, αλλά κατάφερε να επιβιώσει στο εσωτερικό του», δήλωσε ο δρ ΜακΝτόναλντ.

Τελικά, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η θέρμανση του πλανήτη πιθανότατα συνέβη μεταξύ τριών και 5,5 δισεκατομμυρίων ετών μετά τη μετατροπή του άστρου σε λευκό νάνο. Εκτιμούν ότι ο πλανήτης επέζησε της φάσης του ερυθρού γίγαντα παραμένοντας σε μια μακρινή τροχιά και αργότερα μετακινήθηκε σταδιακά προς το εσωτερικό. Καθώς πλησίαζε τον λευκό νάνο, θερμάνθηκε λόγω της ισχυρής βαρυτικής του έλξης και στη συνέχεια άρχισε να ψύχεται αργά, προσφέροντας ενδείξεις ότι ορισμένοι κόσμοι μπορούν να επιβιώσουν για δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη και μετά τον θάνατο του άστρου τους.