Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω από το ελληνικό γιαούρτι; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

Newsbomb

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί
WHAT THE FACT
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Πολλοί άνθρωποι πετούν το υγρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια του γιαουρτιού, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύτιμο συστατικό που συμβάλλει τόσο στη θρεπτική αξία όσο και στην υφή του προϊόντος.

Το να ανοίγετε ένα κεσεδάκι γιαουρτιού και να βλέπετε ένα λεπτό στρώμα υγρού στην επιφάνεια είναι απολύτως συνηθισμένο. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει πως το προϊόν έχει χαλάσει ή ότι δεν έχει συντηρηθεί σωστά και, σχεδόν αυτόματα, το πετούν πριν καταναλώσουν το γιαούρτι.

Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για λάθος. Το υγρό αυτό είναι ο ορός γάλακτος, ένα φυσικό συστατικό του γιαουρτιού που μπορεί να διαχωριστεί κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του προϊόντος.

Τι είναι ο ορός γάλακτος

Το διαυγές ή ελαφρώς κιτρινωπό υγρό που εμφανίζεται στην επιφάνεια του γιαουρτιού ονομάζεται ορός γάλακτος.

Κατά την παραγωγή του γιαουρτιού, το υγρό μέρος μπορεί να διαχωριστεί από την πιο παχύρρευστη μάζα εξαιτίας μικρών κραδασμών, μεταβολών της θερμοκρασίας ή απλώς του χρόνου παραμονής στο ψυγείο. Πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο που δεν αποτελεί ένδειξη αλλοίωσης του προϊόντος.

Γιατί δεν πρέπει να τον πετάτε

Πολλοί καταναλωτές αφαιρούν τον ορό πιστεύοντας ότι έτσι το γιαούρτι αποκτά καλύτερη υφή. Στην πραγματικότητα, όμως, με αυτόν τον τρόπο χάνεται ένα μέρος των θρεπτικών συστατικών που περιέχει φυσικά το προϊόν.

Ο ορός γάλακτος περιέχει διαλυτές πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα και άλλα πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία που αποτελούν μέρος της σύστασης του γιαουρτιού. Ανακατεύοντάς τον ξανά με ένα κουταλάκι, το γιαούρτι αποκτά πιο κρεμώδη υφή και διατηρεί την αρχική του θρεπτική αξία.

Πότε είναι φυσιολογικό το υγρό και πότε χρειάζεται προσοχή

Η παρουσία του ορού είναι απολύτως φυσιολογική όταν το γιαούρτι βρίσκεται εντός της ημερομηνίας λήξης και έχει φυσιολογική εμφάνιση, οσμή και γεύση.

Αντίθετα, αν παρατηρήσετε μούχλα, δυσάρεστη οσμή, ασυνήθιστο χρώμα ή διογκωμένη ή φθαρμένη συσκευασία, δεν πρέπει να καταναλώσετε το προϊόν, καθώς ενδέχεται να έχει αλλοιωθεί.

Πώς να απολαύσετε σωστά το γιαούρτι

Για να αποκτήσει την αρχική του υφή, αρκεί να ανακατέψετε απαλά το υγρό με το πιο πυκνό μέρος του γιαουρτιού πριν το καταναλώσετε.

Το γιαούρτι μπορεί να καταναλωθεί σκέτο ή να συνδυαστεί με φρέσκα φρούτα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς ή μέλι. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και τη μεγάλη ευελιξία του, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για πρωινό, ενδιάμεσο σνακ, αλλά και για πολλές γλυκές ή αλμυρές συνταγές.

Μια μικρή κίνηση που αποτρέπει τη σπατάλη

Όπως γίνεται φανερό, παρότι είναι μια πολύ διαδεδομένη συνήθεια, η απόρριψη του ορού γάλακτος δεν είναι σωστή και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται.

Ανακατεύοντάς τον ξανά μέσα στο γιαούρτι, διατηρούνται η γεύση, η κρεμώδης υφή και τα θρεπτικά του συστατικά, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη τροφίμων.

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα κεσεδάκι γιαουρτιού, πριν αφαιρέσετε αυτό το υγρό, θυμηθείτε ότι είναι απλώς ένα φυσικό συστατικό του προϊόντος και όχι ένδειξη ότι έχει χαλάσει.

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