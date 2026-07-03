Η μηχανή που δεν χρειαζόταν ούτε ρεύμα ούτε καύσιμα:Τροφοδοτούσε ορυχεία μόνο με τη δύναμη του νερού
Μια εντυπωσιακή καναδική εγκατάσταση παρήγαγε πεπιεσμένο αέρα για ορυχεία επί 70 χρόνια, χρησιμοποιώντας μόνο τη ροή του νερού και τη δύναμη της βαρύτητας
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Στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η ηλεκτροδότηση δεν είχε ακόμη εξαπλωθεί πλήρως στη βιομηχανία, στον Καναδά κατασκευάστηκε μια εγκατάσταση που ακόμη και σήμερα θεωρείται εντυπωσιακή.
Στην περιοχή Ragged Chutes, στον ποταμό Μόντρεαλ στο Οντάριο, τέθηκε σε λειτουργία ένα σύστημα που παρήγαγε μεγάλες ποσότητες πεπιεσμένου αέρα χωρίς κινητήρες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς κλασικούς μηχανικούς συμπιεστές.
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