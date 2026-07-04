Megalodon: Βρέθηκε ο σπόνδυλος του μεγαλύτερου καρχαρία που είχε χαθεί σε μετακόμιση μουσείου
Ο μεγαλύτερος σπόνδυλος Megalodon στον κόσμο εντοπίστηκε ξανά, κατά το Palaeontologia Electronica μετά την εξαφάνισή του, αποκαλύπτοντας και το τελευταίο του γεύμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο μεγαλύτερος γνωστός απολιθωμένος σπόνδυλος που ανήκει στον Otodus megalodon, έναν τεράστιο προϊστορικό καρχαρία που έζησε πριν από 23 έως 3,6 εκατομμύρια χρόνια, επανήλθε στο φως, αφού είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της μετακόμισης ενός μουσείου στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:27 ∙ WHAT THE FACT