Megalodon: Βρέθηκε ο σπόνδυλος του μεγαλύτερου καρχαρία που είχε χαθεί σε μετακόμιση μουσείου

Ο μεγαλύτερος γνωστός απολιθωμένος σπόνδυλος που ανήκει στον Otodus megalodon, έναν τεράστιο προϊστορικό καρχαρία που έζησε πριν από 23 έως 3,6 εκατομμύρια χρόνια, επανήλθε στο φως, αφού είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της μετακόμισης ενός μουσείου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 .

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