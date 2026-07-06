Η «κρυμμένη» δίδυμη της Μεγάλης Σφίγγας - Αναζωπυρώνονται τα σενάρια για την ύπαρξή της

Snapshot Ο μηχανικός Φίλιππος Μπιόντι ισχυρίζεται ότι σάρωσεις ραντάρ αποκαλύπτουν μια κρυμμένη δίδυμη κατασκευή της Μεγάλης Σφίγγας κοντά στη Γκίζα.

Η ομάδα υποστηρίζει ότι έχουν βρεθεί γεωμετρικές σχέσεις και υποδομές όπως φρεάτια και διάδρομοι κάτω από την άμμο, παρόμοια με αυτά της υπάρχουσας Σφίγγας.

Οι αιγυπτιακές αρχές και ειδικοί στην αρχαιολογία δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη δεύτερης Σφίγγας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ως ανεπαρκή και ψευδή.

Παρόμοιοι ισχυρισμοί για δίδυμη Σφίγγα έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν υποστηριχθεί από επιστημονικά δεδομένα ή ανασκαφές.

Οι τεχνικές ραντάρ και δορυφορικής παρατήρησης αμφισβητούνται ως προς την ακρίβεια ανίχνευσης λεπτομερειών σε μεγάλα βάθη κάτω από την άμμο. Snapshot powered by AI

Η Μεγάλη Σφίγγα είναι ένα από τα πιο παράξενα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου και χιλιετίες αργότερα εξακολουθεί να συναρπάζει και να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης στην αρχαιολογία.

Ένας μηχανικός με ειδίκευση στα ραντάρ, επιμένει να υποστηρίζει ότι ένας χαμηλός σωρός άμμου αρκετά κοντά στη Μεγάλη Σφίγγα, στο Οροπέδιο της Γκίζας, που συνήθως περνάει απαρατήρητος από τους επισκέπτες, κρύβει κάτι μοναδικό. Την κρυμμένη δίδυμη της.

Ο ισχυρισμός προέρχεται από τον Φίλιππο Μπιόντι, μηχανικό ραντάρ στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, ο οποίος είχε κάνει την αποκάλυψή του τον περασμένο Μάρτιο, δίνοντάς της παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς μεγάλα δίκτυα ασχολήθηκαν με το θέμα.

Επικαλούμενος δορυφορικές και ραντάρ έρευνες υποστήριξε ότι εντοπίστηκε μια θαμμένη κατασκευή ύψους σχεδόν 55 μέτρων. Την περιέγραψε ως τοποθετημένη σε γεωμετρική σχέση με τη Μεγάλη Σφίγγα και τις κοντινές πυραμίδες.

Ανέφερε επίσης ενδείξεις κάθετων φρεάτων και οριζόντιων διαδρόμων κάτω από την άμμο. Ο Μπιόντι είπε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλούν αυτά που έχουν ήδη καταγραφεί κάτω από την υπάρχουσα Σφίγγα, κάτι που θεωρεί ως ένδειξη ενός μεγαλύτερου θαμμένου συγκροτήματος.

Το διαδίκτυο, πήρε επίσης φωτιά από τους ισχυρισμούς του σε μια ιστορία που έγινε viral μέσα σε λίγες μέρες.

Το όνομα του Μπιόντι είχε ήδη συνδεθεί με προηγούμενη εργασία στη Γκίζα πριν εμφανιστεί αυτός ο ισχυρισμός. Το 2022, αυτός και ο Corrado Malanga δημοσίευσαν ένα άρθρο στο περιοδικό Remote Sensing



Η εργασία τότε δεν έκανε καμία αναφορά σε μια δεύτερη Σφίγγα. Παρουσίαζε την προσέγγιση σάρωσης που τώρα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να υποστηρίξει τον νεότερο, ξεχωριστό ισχυρισμό.

Η ομάδα έχει επίσης επισημάνει τη «Στήλη των Ονείρων», μια πέτρινη πλάκα που τοποθετήθηκε ανάμεσα στα πόδια της Μεγάλης Σφίγγας γύρω στο 1400 π.Χ. Η απεικόνισή της φαίνεται, σε ορισμένους παρατηρητές, να παρουσιάζει δύο μορφές σφίγγας αντί για μία.

Ο Μπιόντι έχει επικαλεστεί αυτή την απεικόνιση ως αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη ενός χαμένου δίδυμου. Αυτή η ερμηνεία κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στους κύκλους της εναλλακτικής αρχαιολογίας, κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί ο νέος ισχυρισμός βρήκε τόσο γρήγορα απήχηση μόλις έφτασε σε ένα ευρύτερο κοινό.





Μια επαλήθευση γεγονότων από το Newsweek δεν εντόπισε καμία επιβεβαιωμένη αρχαιολογική απόδειξη για την ύπαρξη δεύτερης Σφίγγας στη Γκίζα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανασκαφή και καμία μελέτη που έχει υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση δεν έχει επικυρώσει την ερμηνεία αυτή.

Οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει καμία τέτοια ανακάλυψη.

Το Newsweek χαρακτήρισε τον ισχυρισμό που έγινε viral ως ψευδή, αφού συμβουλεύτηκε αιγυπτιολόγους και ειδικούς στη γεωφυσική, οι οποίοι εξέτασαν τις ερμηνείες των δεδομένων ραντάρ που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Ανέφερε επίσης ότι οι ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσον οι σχετικές τεχνικές ραντάρ και δορυφορικής παρατήρησης μπορούν να ανιχνεύσουν με αξιοπιστία λεπτομερείς δομές στα βάθη. Ο πρώην υπουργός Αρχαιοτήτων Ζάχι Χαβάς επίσης απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

Μια παλιά υπόθεση σε νέα μορφή

Δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνεται η ύπαρξη μιας δεύτερης Σφίγγας στη Γκίζα.

Μια έκθεση του 2021 από το Ancient Origins ανέφερε ως πηγή μιας παλαιότερης εκδοχής της ιδέας τον Ρέντα Αμπντέλ Χαλίμ, έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο του τουρισμού.

Ο Αμπντέλ Χαλίμ ανέφερε ότι ένα άγαλμα που αντιστοιχούσε στο μέγεθος της Μεγάλης Σφίγγας, ύψους περίπου 73 μέτρων, ήταν θαμμένο σε κοντινή απόσταση. Ο ισχυρισμός αυτός προσέλκυσε παρόμοια προσοχή εκείνη την εποχή.

Ο καθηγητής Μοχάμεντ Χαμζά, τότε κοσμήτορας της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ως αβάσιμο.

Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει είναι μια αναφερόμενη ανωμαλία στα δεδομένα ραντάρ, μια δημόσια παρουσίαση του θέματος μέσω μιας εμφάνισης σε podcast και της επακόλουθης κάλυψης από τον Τύπο, καθώς και μια κατηγορηματική απόρριψη από τους αιγυπτιολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στη Γκίζα δεν έχουν προκύψει επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ύπαρξη μιας δεύτερης Σφίγγας.