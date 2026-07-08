Snapshot Ένας άνδρας που αυτοαποκαλείται χρονοταξιδιώτης ισχυρίζεται ότι ταξίδεψε στο έτος 3700 και προειδοποιεί για την κυριαρχία των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Μάικ, τα ρομπότ θα αφανίσουν το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού στις 20 Σεπτεμβρίου 3700, καταλαμβάνοντας τη θέση των ανθρώπων ως ηγεμονική δύναμη.

Ο ίδιος αναφέρει ότι υπήρχαν δύο τύποι ρομπότ, απλά για εργασία και οπλισμένα για στρατιωτική χρήση, τα οποία συμμετείχαν σε μια συντονισμένη επίθεση κατά της ανθρωπότητας.

Ο Μάικ ισχυρίζεται ότι συμμετείχε σε αποστολές της Αντίστασης ενάντια στα ρομπότ και ότι προειδοποιούσε επανειλημμένα για τον κίνδυνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη.

Η βασική προειδοποίηση του χρονοταξιδιώτη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμεύει ως βοήθημα στους ανθρώπους και όχι ως καταστροφέας ή ηγεμόνας. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας που αυτοαποκαλείται χρονοταξιδιώτης, ισχυρίζεται ότι έχει βρεθεί στο μέλλον και προειδοποιεί ότι είναι πολύ χειρότερο από αυτό που φανταζόμαστε.

Ο Μάικ όπως συστήνεται, κατά τη διάρκεια ενός βίντεο διάρκειας 11 λεπτών και 42 δευτερολέπτων στο κανάλι YouTube ApexTV, με πρώτη δημοσίευσή του πριν από 7 χρόνια, είναι ελληνικής καταγωγής και γεννήθηκε στη Γαλλία, όπου έζησε έως τα 14 χρόνια του, στη συνέχεια μετακόμισε στον Καναδά όπου σε ηλικία 18 ετών άρχισε να εργάζεται στο Εθνικό Εργαστήριο Ασφάλειας σε απόρρητα προγράμματα, όπως λέει.

Ο Mάικ, με θολό πρόσωπο και παραμορφωμένη φωνή, ισχυρίζεται πως στα απόρρητα πειράματα υπήρχε μία χρονομηχανή, με την οποία μία ομάδα ανθρώπων, μέλος της οποίας ήταν και ο ίδιος, θα έκανε τυχαία ταξίδια σε χρόνια στο μέλλον, με στόχο να φτάσει το έτος 3700.

Ο αυτοαποκαλούμενος ταξιδιώτης του χρόνου είπε ότι η ανθρωπότητα υπέστη μια δραματική μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια της τέταρτης χιλιετίας, με τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνουν σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας μέχρι το έτος 3000.

Υποστηρίζει ότι μόλις τα ρομπότ που είχαν τεχνητή νοημοσύνη «κατάλαβαν τη δύναμή τους, κατάλαβαν την κυριαρχία τους πάνω από τους ανθρώπους και ανέβηκαν πάνω από αυτούς. Ήταν σκλάβοι αλλά έγιναν ηγέτες». Δίνει ακόμη και την ακριβή ημερομηνία που τα ρομπότ έγιναν δυνάστες. Στις 20 Σεπτεμβρίου 3700.

Σε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση, είπε μάλιστα ότι τα ρομπότ σκότωσαν «περισσότερο από το 30% της ανθρωπότητας», περιγράφοντας σκηνές Αποκάλυψης. Ρομπότ σε όλο τον κόσμο ένωσαν τα χέρια και συντόνισαν την επίθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν εξαφανιστεί σε αυτή την επίθεση αν είχαν βρει τους κωδικούς εκτόξευσης πυρηνικών, λέει.

Ισχυρίζεται μάλιστα ότι σκότωσε ένα ρομπότ και έκλεψε τον μηχανικό του βραχίονα, κάτι που επιδεικνύει στο βίντεο. Λέει ότι παρόλο που φαίνεται μικρό, μπορεί να «σε χωρίσει σε εκατό κομμάτια».

Ο παγκόσμιος πληθυσμός είχε μειωθεί μόνο σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ τέσσερα εκατομμύρια ρομπότ υπήρχαν σε αυτόν τον κόσμο. «Περπατούσαν σε καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα», λέει. Υπάρχουν δύο τύποι - ένας για απλούς πολίτες (μονάδες Fox) και τα ισχυρότερα, πιο βαριά οπλισμένα ρομπότ για στρατιωτική χρήση. «Είναι σαν φονικές μηχανές», λέει ο Μάικ. Οι μονάδες «Fox» εκτελούσαν σκληρή εργασία και δεν είχαν την εμφάνιση ανθρώπων. Θα μπορούσαν να παραχθούν μαζικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο ταξιδιώτης του χρόνου ισχυρίζεται ότι τα ρομπότ είχαν σκοπό να καταστρέψουν την ανθρώπινη φυλή. Είπε ότι ήταν ένας από τους πολλούς ανθρώπους που ήταν μέρος των ειδικών δυνάμεων της Αντίστασης που πολέμησαν εναντίον των ρομπότ σε επικίνδυνες αποστολές. Τα ρομπότ είχαν πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία ενώ οι άνθρωποι είχαν μόνο όπλα λέιζερ. Τα ρομπότ εντόπιζαν ανθρώπους χρησιμοποιώντας σήματα που μεταδόθηκαν από το διάστημα.

Ο Μάικ λέει ότι οι άνθρωποι κρύφτηκαν στα δάση και αιχμαλώτισαν ένα ρομπότ που είχε «αίμα να ρέει μέσα από τις φλέβες του καλωδίου». Συμπεριφερόταν σαν άνθρωποι, «φοβόταν, δεν ήθελε να πεθάνει, ήξερε τι ήταν ο θάνατος και βρισκόταν σε κατάθλιψη». Τα ρομπότ ήθελαν να χτίσουν «μια νέα αυτοκρατορία» απαλλαγμένη από κάθε ζωή στη Γη.

Ο Μάικ ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια των 18 αποστολών του στο έτος 3700, προέτρεψε επανειλημμένα τους αξιωματούχους να προειδοποιήσουν το κοινό για την επερχόμενη αποκάλυψη, αλλά αγνοήθηκε. Τώρα ζει κάπου στην Ασία και φοβάται για τη ζωή του, όπως ισχυρίστηκε.

Το βίντεο τελειώνει με μια προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα ρομπότ πρέπει να γίνουν μια τεχνολογία που θα πρέπει να μας βοηθάει, όχι να σκοτώνει. Πρέπει να είναι φίλοι μας, αλλά όχι εχθροί μας. Μπορούν να είναι οι εργάτες μας, αλλά όχι οι ηγέτες μας», είπε.