Χάος σε εστιατόριο στην Αριζόνα: Άγριος καυγάς μπροστά σε δεκάδες πελάτες – Βίντεο

Snapshot Σε εστιατόριο στην Αριζόνα ξέσπασε άγριος καβγάς μπροστά σε δεκάδες πελάτες που είχαν καταφύγει λόγω κακοκαιρίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να δέχεται γροθιά και να πέφτει στο έδαφος, προκαλώντας πανικό.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στον καβγά και η ακριβής τοποθεσία του εστιατορίου παραμένουν άγνωστες.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή συλλήψεις μετά το περιστατικό.

Το βίντεο έγινε viral, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την έκθεση οικογενειών και παιδιών σε τέτοιου είδους συμπλοκές. Snapshot powered by AI

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στην Αριζόνα, όταν μια έντονη λογομαχία μεταξύ πελατών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που είχαν βρει καταφύγιο από την κακοκαιρία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας δέχεται γροθιά και πέφτει στο έδαφος, ενώ οι υπόλοιποι πελάτες απομακρύνονται έντρομοι, προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εστιατόριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσε ο μουσώνας στην περιοχή είχαν οδηγήσει πολλούς πολίτες να αναζητήσουν προσωρινό καταφύγιο στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στο βίντεο διακρίνονται αρκετά άτομα να εμπλέκονται σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε συμπλοκή. Η ένταση κορυφώνεται όταν ένας από τους εμπλεκόμενους δέχεται γροθιά που τον ρίχνει στο πάτωμα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Huge Brawl broke out while Camped out inside a In N Out during Monsoon Storm in Arizona 😳 pic.twitter.com/0QyA7IYtaG — DownInnaDesert (@downinnadesert) July 14, 2026

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε ο καβγάς παραμένουν αδιευκρίνιστες. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, ούτε είναι γνωστό εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή συλλήψεις.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η συμπλοκή σημειώθηκε σε έναν χώρο όπου βρίσκονταν οικογένειες και παιδιά.

«Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα. Είναι απίστευτο ότι κάποιοι δεν απομακρύνθηκαν αμέσως», ανέφερε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι τέτοιου είδους περιστατικά σε δημόσιους χώρους φαίνεται να γίνονται ολοένα και συχνότερα.

Αν και οι καβγάδες σε εστιατόρια που καταγράφονται σε βίντεο δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, καθώς σημειώθηκε σε έναν κατάμεστο χώρο, όπου δεκάδες πελάτες είχαν συγκεντρωθεί για να προστατευθούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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