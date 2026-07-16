Στην Παγκόσμια και την Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Ρομποτικής δύο ελληνικές μαθητικές ομάδες

Snapshot Οι ομάδες Dis(Art)bility και Daedalus κατέκτησαν χρυσό και αργυρό μετάλλιο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM & WRO και προκρίθηκαν στις διεθνείς διοργανώσεις της World Robot Olympiad.

Η ομάδα Dis(Art)bility κέρδισε την πρώτη θέση στο Προολυμπιακό Τουρνουά και θα συμμετάσχει στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής τον Δεκέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο.

Η ομάδα Daedalus εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Ρομποτικής που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στην Κροατία.

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από έξι μαθητές και έναν προπονητή, που προετοιμάζονται για τις διεθνείς διοργανώσεις.

Οι διακρίσεις αναδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής μαθητικής συμμετοχής στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των επιστημών STEM. Snapshot powered by AI

Δύο ελληνικές μαθητικές ομάδες ρομποτικής θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις της World Robot Olympiad (WRO), μετά τις διακρίσεις που σημείωσαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM & WRO και στο Προολυμπιακό Τουρνουά της διοργάνωσης.

Οι ομάδες Dis(Art)bility και Daedalus των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM & WRO, που πραγματοποιήθηκε στη HELEXPO στο Μαρούσι, στην κατηγορία Open Advanced. Η ομάδα Dis(Art)bility κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και η ομάδα Daedalus το αργυρό, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκρισή τους στο Προολυμπιακό Τουρνουά της World Robot Olympiad.

Το Προολυμπιακό Τουρνουά πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση, στην Άνοιξη Αττικής, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ομάδων της χώρας που διεκδίκησαν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διεθνείς διοργανώσεις της WRO.

Η ομάδα Dis(Art)bility κατέκτησε την πρώτη θέση, παρουσιάζοντας μια καινοτόμο πρόταση που αξιοποιεί την εκπαιδευτική ρομποτική για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην τέχνη. Με τη διάκρισή της εξασφάλισε το μοναδικό εισιτήριο για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο.

Παράλληλα, η ομάδα Daedalus εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην Πανευρωπαϊκή Διοργάνωση της World Robot Olympiad, που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στην Κροατία, εκπροσωπώντας επίσης την Ελλάδα.

Την ελληνική αποστολή θα στελεχώσουν οι μαθητές Φώτης, Δανάη, Εμμέλεια, Παναγιώτα, Μαρίλια και Γιάννης, με προπονητή τον Κ. Σουρτζόπουλο, οι οποίοι προετοιμάζονται για τις διεθνείς διοργανώσεις.