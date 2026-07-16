Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο μποξέρ που ήρθε από τη Γερμανία για να κακοποιήσει την πρώην του

Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος στην απολογία του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο μποξέρ που ήρθε από τη Γερμανία για να κακοποιήσει την πρώην του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 27χρονος Γερμανολιβανέζος κρίθηκε προφυλακιστέος για την επίθεση στην 25χρονη πρώην σύντροφό του σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
  • Ισχυρίστηκε ότι διατηρούσαν σχέση έξι ετών και συνέχιζαν να επικοινωνούν με μηνύματα μέχρι την ημέρα του ταξιδιού του στην Κρήτη.
  • Υποστήριξε ότι ήρθε στην Κρήτη με την πρόθεση να επανασυνδεθούν, αλλά διαπίστωσε ότι η πρώην σύντροφός του ήταν με νέο σύντροφο.
  • Αρνήθηκε τον ξυλοδαρμό της και ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκαν και οι δύο μετά από πτώση σε πεζούλι πισίνας, ενώ παραδέχτηκε συμπλοκή με τον νυν σύντροφο της γυναίκας.
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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος Γερμανολιβανέζος, μετά την άγρια επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του, σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου.

Ο 27χρονος βρέθηκε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, και όπως ισχυρίστηκε αντάλλασσε με την πρώην σύντροφό του μέχρι και την ημέρα του ταξιδιού του στην Κρήτη μηνύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, υποστήριξε ότι διατηρούσε σχέση διάρκειας περίπου έξι ετών με την Τουρκογερμανίδα Αϊλίν και ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνέχιζαν να έχουν επικοινωνία και να ανταλλάσσουν μηνύματα. Κατά τους ισχυρισμούς του, η νεαρή γυναίκα του είχε αναφέρει ότι βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τη γιαγιά της, ενώ οι συνομιλίες τους είχαν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, φέρεται να παρουσίασε και συγκεκριμένα μηνύματα που αντάλλαξαν ακόμα και την επίμαχη ημέρα που έγινε το περιστατικό, στα οποία η 25χρονη κοπέλα εμφανίζεται να του γράφει φράσεις όπως «σου έδωσα όλη μου τη ζωή» και «δεν αγάπησα ποτέ κανέναν τόσο πολύ», επιμένοντας ότι οι δυο τους διατηρούσαν έναν ισχυρό δεσμό και προοπτική επανασύνδεσης.

Ο 27χρονος Αλί ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε να πάρει το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη, με την προσδοκία ότι θα συναντούσε την πρώην σύντροφό του και ότι, μέσα στο θετικό κλίμα των διακοπών, θα μπορούσαν να επαναπροσεγγίσουν τη σχέση τους.

Όπως είπε, όταν έφθασε στο νησί διαπίστωσε ότι η Αϊλίν δεν βρισκόταν με τη γιαγιά της αλλά με τον νέο της σύντροφο. Ο Αλί αρνήθηκε για μια ακόμα φορά κατηγορηματικά ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, από την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν εκείνη τον είδε μπροστά της, γλίστρησε και χτύπησε σε πεζούλι της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου - πάντα κατά τους ισχυρισμούς του - έπεσε κι αυτός.

Σε ό,τι αφορά τον νυν σύντροφο της γυναίκας, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε συμπλοκή, υποστηρίζοντας όμως ότι τον χτύπησε επειδή εκείνος κινήθηκε εναντίον του.

Σε δήλωση του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου κ. Γιώργος Μαρταβατζής περιέγραψε πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα κατά την εκδοχή του εντολέα τους, επισημαίνοντας ότι ήρθε να της κάνει έκπληξη και να επανασυνδεθούν αλλά βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που οδηγείται στην φυλακή γιατί δεν πείστηκαν οι αρμόδιες αρχές για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση.

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