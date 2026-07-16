Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονη που επέβαινε με τους γονείς της

Snapshot Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο.

Στο τρίκυκλο επέβαινε τριμελής οικογένεια, με τραυματισμό της 9χρονης κόρης.

Η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος.

Η κυκλοφορία στην περιοχή παρουσιάζει προβλήματα και απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου, στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια.

Στο όχημα επέβαιναν ο πατέρας, η μητέρα και η 9χρονη κόρη τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το παιδί, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Λόγω του τροχαίου, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κίνηση διεξάγεται με προβλήματα εξαιτίας του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης