Η ηπατική νόσος που μπορεί να εξελιχθεί για χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Η στεατοηπατίτιδα που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH) είναι μια σοβαρή μορφή λιπώδους νόσου του ήπατος, στην οποία η συσσώρευση λίπους προκαλεί φλεγμονή του ήπατος και βλάβη των κυττάρων. Μπορεί να εξελιχθεί επί χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα, γι' αυτό και πολλοί ασθενείς μαθαίνουν γι' αυτήν μόνο αφού οι εξετάσεις αίματος, η απεικόνιση ή οι προχωρημένες ουλές αποκαλύψουν ένα πρόβλημα.

Γιατί η MASH μπορεί να βλάψει το ήπαρ χωρίς συμπτώματα;

Η MASH μπορεί να είναι σιωπηλή επειδή το ήπαρ έχει μεγάλες αντοχές. Μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί πολλές βασικές λειτουργίες ακόμη και κατά την ανάπτυξη φλεγμονής και ουλών.

Στα πρώιμα στάδια της νόσου, η βλάβη συμβαίνει μικροσκοπικά: λίπος συσσωρεύεται στα ηπατικά κύτταρα, ακολουθεί φλεγμονή και μπορεί σταδιακά να σχηματιστεί ουλώδης ιστός. Ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται εντελώς καλά ενώ η ίνωση εξελίσσεται.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η «έλλειψη συμπτωμάτων» δεν σημαίνει πάντα «καμία ηπατική βλάβη», ειδικά σε άτομα με διαβήτη, παχυσαρκία ή μεταβολικό σύνδρομο.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αργότερα;

Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, είναι συχνά ασαφή. Η κόπωση και η ήπια δυσφορία στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα μπορεί να είναι τα πρώτα σημάδια, αλλά είναι εύκολο να αποδοθούν στη γήρανση, το άγχος, τη διατροφή ή άλλες παθήσεις.

Η πιο προχωρημένη ηπατική νόσος μπορεί να προκαλέσει:

Πρησμένη κοιλιά ή πόδια

Κίτρινο δέρμα ή μάτια (ίκτερος)

Εύκολοι μώλωπες ή αιμορραγία

Απώλεια ή αδυναμία μυών

Κνησμό δέρματος

Σύγχυση

Υπνηλία

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν κίρρωση ή ηπατική ανεπάρκεια και χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Ποιος διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο;

Η MASH συνδέεται στενότερα με την μεταβολική δυσλειτουργία. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος σε άτομα με:

διαβήτη τύπου 2

αντίσταση στην ινσουλίνη

υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία

υψηλά τριγλυκερίδια

χαμηλή HDL (“καλή”) χοληστερόλη

υψηλή αρτηριακή πίεση

μεγάλη περίμετρο μέσης

Ωστόσο, η MASH μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άτομα που δεν είναι ορατά υπέρβαρα. Το οικογενειακό ιστορικό, η γενετική, η υπνική άπνοια, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και ορισμένα φάρμακα μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον κίνδυνο.

Μπορεί η MASH να αντιμετωπιστεί ή να αντιστραφεί;

Η πρώιμη MASH και η πρώιμη ίνωση μπορεί να βελτιωθούν, ειδικά όταν αντιμετωπίζονται οι μεταβολικοί παράγοντες κινδύνου. Η απώλεια βάρους, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η βελτιωμένη διατροφή, ο έλεγχος του διαβήτη, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και η διαχείριση της χοληστερόλης είναι καίριας σημασίας.

Σε ορισμένους ενήλικες με μη κιρρωτική MASH και μέτρια έως προχωρημένη ίνωση, υπάρχει φάρμακο που μπορεί να ληφθεί υπόψη παράλληλα με τη δίαιτα και την άσκηση. Δεν είναι για όλους και οι αποφάσεις θεραπείας πρέπει να λαμβάνονται από κλινικό ιατρό που είναι εξοικειωμένος με την ηπατική νόσο.

Η προχωρημένη κίρρωση είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιστραφεί. Σε αυτό το στάδιο, η φροντίδα επικεντρώνεται στην πρόληψη επιπλοκών και στην παρακολούθηση για πιθανό καρκίνο του ήπατος.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα ηπατικά ένζυμα να είναι φυσιολογικά ακόμη και αν υπάρχει MASH;

Ναι. Τα ηπατικά ένζυμα μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις και ορισμένα άτομα με σημαντική ίνωση μπορεί να έχουν φυσιολογικά ή ελαφρώς μη φυσιολογικά αποτελέσματα. Οι παράγοντες κινδύνου και η αξιολόγηση της ίνωσης έχουν σημασία, όχι μόνο μία εξέταση αίματος.

Θα πρέπει τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 να ρωτούν για έλεγχο ηπατικής ίνωσης;

Ναι, ειδικά εάν έχουν επίσης υπερβολικό βάρος, υψηλά τριγλυκερίδια ή μη φυσιολογικές ηπατικές εξετάσεις. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για προχωρημένη MASH.

Προκαλείται η MASH από το αλκοόλ;

Η MASH δεν ορίζεται από την έντονη χρήση αλκοόλ. Αλλά το αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει την ηπατική βλάβη, επομένως τα άτομα με λιπώδες ήπαρ ή ίνωση θα πρέπει να ρωτήσουν τον γιατρό τους ποιο επίπεδο, εάν υπάρχει, είναι ασφαλές.

Μπορεί μια μεταμόσχευση ήπατος να θεραπεύσει την MASH;

Μια μεταμόσχευση μπορεί να αντικαταστήσει ένα κατεστραμμένο ήπαρ, αλλά οι μεταβολικοί παράγοντες μπορούν να παραμείνουν. Χωρίς μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, του διαβήτη και της χοληστερόλης, η λιπώδης ηπατική νόσος μπορεί να επανεμφανιστεί.

Συμπέρασμα

Η MASH είναι επικίνδυνη, επειδή μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και ουλές στο ήπαρ για χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Μέχρι να αναπτυχθεί οίδημα, ίκτερος, σοβαρή κόπωση και σύγχυση, η ηπατική νόσος μπορεί να έχει ήδη προχωρήσει.

Η καλύτερη προστασία είναι η έγκαιρη αναγνώριση: λάβετε σοβαρά υπόψη το λιπώδες ήπαρ, επανεξετάστε τους μεταβολικούς σας παράγοντες κινδύνου, ρωτήστε εάν είναι κατάλληλο το τεστ ίνωσης και δράστε πριν η σιωπηλή βλάβη γίνει μόνιμη.

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