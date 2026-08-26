Η πόλη που χωρίστηκε στα δύο από αυτοκινητόδρομο: «Χρησιμοποιώ μία κολώνα για να απλώνω ρούχα»

Στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, υπάρχουν κάτοικοι που μπορούν να πουν κυριολεκτικά ότι έχουν έναν αυτοκινητόδρομο μέσα στον κήπο τους. Ο Μ4, ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το Λονδίνο με τη νότια Ουαλία, περνά ακριβώς πάνω από κατοικίες, δημιουργώντας μια τεράστια τσιμεντένια κατασκευή.

Ο υπερυψωμένος δρόμος βρίσκεται περίπου 14 μέτρα πάνω από ορισμένους κήπους, ενώ από το σημείο περνούν καθημερινά περίπου 75.000 οχήματα. Παρά το μέγεθος της υποδομής, αρκετοί κάτοικοι λένε ότι έχουν πλέον συνηθίσει τον θόρυβο και έχουν βρει ακόμη και πρακτικές χρήσεις για τον χώρο κάτω από τον αυτοκινητόδρομο.

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